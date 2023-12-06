Вартість Apple знову перевищила $3 трлн — попри зниження доходів у 2023 році

Акції Apple у вівторок зросли ще на 2% — до $193,42 за одну.

Вперше позначку у $3 трлн ринкової капіталізації Apple перетнула у червні 2022-го, і ненадовго «‎торкнулася» її у січні. В липні 2023-го акції виробника iPhone досягли найвищого рівня і нині Apple залишається найдорожчою публічною компанією США.

Попри те, що компанія зменшує загальну кількість своїх акцій шляхом зворотного викупу Зворотній викуп акцій або buyback — коли компанія викуповує власні акції, щоб зменшити кількість акцій, доступних на фондовому ринку., їх ціна зросла на понад 48% цього року.

У 2023 фінансовому році Apple повідомила про загальний дохід у розмірі $383,29 мільярда — приблизно на 3% менше, ніж торік. У листопаді компанія попередила, що не очікує зростання річного доходу у своєму надзвичайно важливому грудневому кварталі, який є першим повним кварталом з продажами iPhone 15.

Наступного року Apple випустить гарнітуру віртуальної реальності Vision Pro — свою першу велику обчислювальну платформу з моменту появи Apple Watch у 2014 році.