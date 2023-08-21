Adyen — європейський конкурент Stripe — втратив $20 млрд капіталізації за добу

Adyen входить до переліку 200 найкращих світових фінтех-компаній та обслуговує таких клієнтів, як Netflix, Meta та Spotify.

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Платіжна фірма з Нідерландів вийшла на біржу у 2018 році та успішно подолала конкуренцію з американським PayPal. З того часу компанія, як і інші, переживала часи пандемії, що власне не завадило її розширитися у Північній Америці та найняти сотні співробітників.

Утім, макроекономічне середовище 2023 року вплинуло на стратегію зростання Adyen — її акції різко впали у четвер на 39%, фактично знищивши $20 млрд ринкової капіталізації компанії. Інвестори відмовилися від акцій після звіту Adyen про найповільніше зростання доходу за її історію.

Чим займається Adyen?

Adyen входить до переліку 200 найкращих світових фінтех-компаній та обслуговує таких клієнтів, як Netflix, Meta та Spotify. Компанія також продає торгові системи для фізичних магазинів та обробляє платежі онлайн.

Adyen — не просто процесор, а платіжний шлюз — це означає, що вона використовує технологію, яка дозволяє продавцям приймати карткові платежі та транзакції через онлайн-магазини.

Співзасновниками компанії були Пітер ван дер Дус, головний виконавчий директор фірми, та Арноут Шуйфф, колишній головний технічний директор.

Драматичний звіт

Минулого тижня Adyen оприлюднила фінансовий звіт за перше півріччя, де показники були значно нижчими, за очікувані. Попри те, що дохід компанії зріс на 21% в порівнянні з аналогічним періодом торік — до €739,1 млн ($804, 3 млн), він також продемонстрував найповільніше зростання продажів за всю історію існування платіжного сервісу.

Аналітики Eikon Refinitiv прогнозували €853,6 млн доходу та 40% річного зростання.

«З вищою інфляцією, яка призвела до вищих процентних ставок, відбулося певне зміщення фокуса — менше уваги приділялося зростанню, більше уваги приділялося прибутку», — сказав головний фінансовий директор Adyen Етан Тандовскі.

Тандовскі наполягав, що компанія мала «обмежений відтік» і що жоден з її великих клієнтів не залишив платформу. Але занепокоєння тим, що конкуренти на місцевих ринках, особливо в Північній Америці, спробують запропонувати дешевші пропозиції, сильно вплинули на перспективи компанії.

Фінансовий керівник Adyen також зазначив, що компанія більше зосереджена на «функціональності», ніж її аналоги.

«Ефективність, за допомогою якої ми можемо розробити нові функціональні можливості, які перевершують наші аналоги, призведе до того, що ми отримаємо ту частку ринку, яку очікуємо».

Структурні проблеми

В основі проблем Adyen лежить бізнес, який сильно залежить від бажання клієнтів використовувати єдину платформу для всіх своїх платіжних потреб. Компанії також потрібно переконати користувачів, що те, що вона продає, краще, ніж те, що пропонує конкурент.

У своєму звіті за перше півріччя 2023 року Adyen зазначила, що багато її клієнтів у Північній Америці скорочують витрати, щоб подолати економічний тиск, як-от підвищення процентних ставок і вища інфляція.

Компанія також зазначила, що її прибутковість постраждала через поштовх до агресивного збільшення найму. У першому півріччі Adyen збільшила штат на 551 співробітника, збільшивши загальну кількість працівників до 3883. Деякі з конкурентів компанії навпаки значно скоротили найм: Stripe до прикладу у листопаді 2022 року звільнила 14% своїх співробітників, або близько 1100 осіб.

Саймон Тейлор, керівник відділу стратегії Sardine.ai, сказав, що Adyen може зіткнутися з «природною стелею» до того, якого розміру бізнесу вона може досягти, перш ніж доведеться зменшувати маржу, щоб знову розвиватися.

«Зрештою, вони піддаються тим самим макроперешкодам, що й усі в електронній комерції. І вони все одно виросли на 21%», — сказав Тейлор.

Джерело: CNBC