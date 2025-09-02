Вчені створили перекотиполе для Місяця: робот пройде там, де застрягнуть інші

Kaitlyn Johnson/Texas A&M Engineering

Розробники з Техаського університету A&M під керівництвом Роберта Емброуза працюють над створенням робота у вигляді кулі для дослідження Місяця.

На відміну від традиційних роверів з колесами для переміщення, нова роботизована система у вигляді кулі просто котитиметься по нерівній місячній поверхні. Проєкт RoboBall почав розроблятись NASA ще у 2003 році.

Після того, як Роберт Емброуз потрапив до лабораторії робототехніки та проектування автоматики у Техаському університеті, разом зі студентами Ріші Джангейлом та Дереком Правечеком він відродив проєкт RoboBall та отримав фінансування від університету.

Розробникам вдалось створити прототипи RoboBall II та RoboBall III, призначені для вивчення того, як сферичні роботи можуть бути використані для дослідження поверхні Місяця. Зокрема, RoboBall II має діаметр 61 см. Він складається з м’якої зовнішньої оболонки, а всередині містить систему-рушій з маятника та двигунів, закріплених на осі.

Розгойдуючись, маятник передає імпульс сфері, змушуючи її котитися в потрібному напрямку, змінюючи кут нахилу. За результатами випробувань апарат успішно рухався по траві, гравію, піску та навіть по воді зі швидкістю до 32 км/год.

RoboBall III являє собою вдосконалену версію RoboBall II діаметром 183 см. Він призначений для більш практичного використання і може нести корисне навантаження, включно із камерами, датчиками та інструментами для взяття зразків. Він рухається так само як і RoboBall II, а також може здуватись та надуватись, змінюючи зчеплення з поверхнею та забезпечуючи можливість роботи на різних поверхнях з низькими показниками зносу.

Далі розробники планують проведення польових випробувань на пляжах у Галвестоні. Вони хочуть відпрацювати можливість апарату переходити з води на суходол. Крім того, команда вивчає можливості наземного застосування, включаючи пошуково-рятувальні операції.

“Уявіть собі рій таких куль, запущених після урагану. Вони могли б картографувати затоплені райони, знаходити тих, хто вижив, і доставляти важливі дані — і все це без ризику для людських життів”, — зазначає Ріші Джангейл.

Джерело: New Atlas