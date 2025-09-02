banner
Новини Технології 02.09.2025 comment views icon

Вчені створили перекотиполе для Місяця: робот пройде там, де застрягнуть інші

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Вчені створили перекотиполе для Місяця: робот пройде там, де застрягнуть інші
Kaitlyn Johnson/Texas A&M Engineering

Розробники з Техаського університету A&M під керівництвом Роберта Емброуза працюють над створенням робота у вигляді кулі для дослідження Місяця

На відміну від традиційних роверів з колесами для переміщення, нова роботизована система у вигляді кулі просто котитиметься по нерівній місячній поверхні. Проєкт RoboBall почав розроблятись NASA ще у 2003 році. 

Після того, як Роберт Емброуз потрапив до лабораторії робототехніки та проектування автоматики у Техаському університеті, разом зі студентами Ріші Джангейлом та Дереком Правечеком він відродив проєкт RoboBall та отримав фінансування від університету. 

Розробникам вдалось створити прототипи RoboBall II та RoboBall III, призначені для вивчення того, як сферичні роботи можуть бути використані для дослідження поверхні Місяця. Зокрема, RoboBall II має діаметр 61 см. Він складається з м’якої зовнішньої оболонки, а всередині містить систему-рушій з маятника та двигунів, закріплених на осі.

Вчені створили перекотиполе для Місяця: робот пройде там, де застрягнуть інші
Emily Oswald/Texas A&M Engineering

Розгойдуючись, маятник передає імпульс сфері, змушуючи її котитися в потрібному напрямку, змінюючи кут нахилу. За результатами випробувань апарат успішно рухався по траві, гравію, піску та навіть по воді зі швидкістю до 32 км/год. 

RoboBall III являє собою вдосконалену версію RoboBall II діаметром 183 см. Він призначений для більш практичного використання і може нести корисне навантаження, включно із камерами, датчиками та інструментами для взяття зразків. Він рухається так само як і RoboBall II, а також може здуватись та надуватись, змінюючи зчеплення з поверхнею та забезпечуючи можливість роботи на різних поверхнях з низькими показниками зносу.

Далі розробники планують проведення польових випробувань на пляжах у Галвестоні. Вони хочуть відпрацювати можливість апарату переходити з води на суходол. Крім того, команда вивчає можливості наземного застосування, включаючи пошуково-рятувальні операції.

“Уявіть собі рій таких куль, запущених після урагану. Вони могли б картографувати затоплені райони, знаходити тих, хто вижив, і доставляти важливі дані — і все це без ризику для людських життів”, — зазначає Ріші Джангейл. 

Джерело: New Atlas

Популярні новини

arrow left
arrow right
У Гарварді запакували квантовий комп'ютер у чип
Науковці склали топ зволожуючих напоїв — вода не на першому місці
Psychopathia Machinalis: всі 32 типи "божевілля" ШІ у новому дослідженні
Листи, створені або значно перероблені ШІ, здаються нещирими та непрофесійними, — дослідження
Вчені дізналися, яка фізична вправа найбільше покращує сон
NASA розкрила таємницю «павуків» на Марсі
Скасувати понеділок: дослідження доводить ефективність чотириденного робочого тижня
Більшість очищувачів повітря не тестувалися на людях та потенційно небезпечні, — метааналіз 700 досліджень
Без чіткої дати повернення: астронавти Crew-11 вирушили на МКС на тлі фінансових проблем NASA
Желейний лід з води та желатину багаторазового використання не тане та приймає форму
Вчені друкують ракові пухлини на 3D-принтері, щоб досліджувати онкологію
Гаджети споживатимуть менше енергії завдяки наноплівці з потрійного сплаву
Додати солі: просте рішення підвищує ресурс акумуляторів у 10 разів
ШІ створив процесори, які добре працюють, але цілком незрозумілі
18-річне дослідження розкрило походження цунамі
Персеїди в Україні: як побачити зорепад в ніч на 13 серпня
Астрономи: Уран тепліший, ніж вважалося, треба летіти
"Люди X" в реальності: вчені знайшли гени, котрі дають додаткові здібності
Світ навпаки: робот з ШІ пише листи вручну, а люди розучилися
Вчені показали роботів, які спускатимуться у глибини Марса та Місяця
На Землі такого немає: інопланетний мінерал має унікальні фізичні властивості
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати