Гелікоптер NASA Ingenuity пошкодив лопать і більше не злетить над Марсом. Він виконав 72 польоти за 3 роки

Після трьох років служби гелікоптер NASA Ingenuity востаннє здійснив політ на Марсі. Під час свого 72-го польоту, Ingenuity перестав виходити на зв’язок з марсоходом Perseverance. Пізніше NASA відновило контакт з гелікоптером, й з’ясувалося, що принаймні одна з вуглецево-волоконних лопатей Ingenuity була пошкоджена під час посадки 18 січня. Гелікоптер стоїть вертикально і все ще перебуває на зв’язку з наземними диспетчерами, але він більше не здатний літати.

Ingenuity значно перевищив плановий термін експлуатації. NASA готувала гелікоптер для здійснення до п’яти тестових польотів протягом 30 днів. Але він залишався в експлуатації понад три роки. Ingenuity пролетів у 14 разів далі, ніж передбачалося спочатку, а його загальний час польоту склав понад дві години.

Історична подорож Ingenuity, першого літального апарату на іншій планеті, завершилася. Цей чудовий гелікоптер пролетів вище і далі, ніж ми могли уявити, і допоміг NASA зробити неможливе можливим, те, що ми робимо найкраще. Завдяки таким місіям, як Ingenuity, NASA прокладає шлях для майбутніх польотів у Сонячній системі та більш розумних і безпечних досліджень Марса і не тільки. — заява адміністратора NASA Білла Нельсона.

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18 січня команда Ingenuity запланувала короткий вертикальний політ, щоб визначити місцеперебування гелікоптера після того, як йому довелося здійснити екстрену посадку під час попереднього польоту. Вертоліт набрав висоту 12 м і завис на 4,5 секунди, після чого почав знижуватися зі швидкістю 1 м на секунду. Однак він втратив зв’язок з Perseverance, коли був на висоті близько метра над поверхнею.

Незрозуміло, як лопать ротора зазнала пошкоджень. NASA з’ясовує, чи не вдарилася лопать об поверхню. Perseverance занадто далеко, щоб роздивитися сам Ingenuity. Власна камера вертольота зафіксувала пошкодження на тіні лопаті ротора.

Витривалий гелікоптер пережив 3 роки в складному довкіллі, неробочий сенсор, пилові бурі (після яких зміг очиститися) і зиму на Марсі. Команда Ingenuity завершить експлуатацію гелікоптера після проведення фінальних випробувань та завантаження останніх даних і зображень з його пам’яті.

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