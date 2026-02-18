Вчені створили "рідку батарею", яка зберігає і трансформує сонячне світло в тепло

Depositphotos

Хіміки з Каліфорнійського університету у Санта-Барбарі створили рідку батарею на основі нового матеріалу, що вловлює сонячне світло та зберігає його у вигляді тепла.





Матеріал створений на основі органічної молекули піримідон, що вловлює та зберігає сонячне світло через хімічні зв’язки, а потім вивільняє за потреби у вигляді тепла. Структура молекули подібна до компонента ДНК. Під дією ультрафіолетового світла вона зазнає зворотних структурних змін.

“Уявіть собі фотохромні сонцезахисні окуляри. У приміщенні лінзи прозорі. Ви виходите на сонце, і вони самі темніють. Поверніться в приміщення, і лінзи знову стануть прозорими. Нас цікавить саме така оборотна зміна. Тільки замість зміни кольору ми хочемо використовувати ту ж ідею для зберігання енергії, вивільнення її при необхідності і багаторазового повторного використання матеріалу”, — пояснює один з авторів дослідження Хан Нгуєн.

Вчені синтетично модифікували структуру компонента ДНК, створивши піримідон. У співпраці з Кеном Хоуком, видатним професором-дослідником з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, вони використовували комп’ютерне моделювання, щоб зрозуміти, чому молекула здатна накопичувати енергію і залишатися стабільною протягом багатьох років, не втрачаючи накопичену енергію.

“Ми надали пріоритет створенню легкої та компактної молекули. У цьому проєкті ми прибрали все непотрібне. Все, що було зайвим, ми видалили, щоб зробити молекулу максимально компактною”, — додає Хан Нгуєн.

Молекула діє за принципом механічної пружини. Під впливом сонячного світла вона скручується, вловлюючи сонячну енергію. Вона зберігає цю форму, поки невелика кількість тепла або каталізатор не змусять її вивільнити накопичену енергію. Піримідон має щільність енергії у понад 1,6 МДж/кг. Це майже вдвічі більше, ніж в стандартної Li-ion батареї, в якої щільність складає 0,9 МДж/кг.





За результатами дослідження було продемонстровано, що тепло, яке виділяє матеріал, достатньо інтенсивне, щоб скип’ятити воду. Ця технологія може бути застосована як система автономного опалення будинків. Оскільки матеріал розчинний у воді, його потенційно можна буде прокачувати через встановлені на дахах сонячні колектори для зарядки протягом дня і зберігати в резервуарах для забезпечення теплом вночі.

Ми писали, що вчені розробляють “зворотні” сонячні панелі із зарядкою вночі. Водночас Іспанські дослідники з Університету Країни Басків (EHU) продемонстрували здатність інноваційних матеріалів, таких як наноголки, поглинати до 99,5% сонячного світла.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Результати дослідження опубліковані у журналі Science

Джерело: UCSB