Вчені розробляють "зворотні" сонячні панелі із зарядкою вночі

Дослідники з Університету Нового Південного Уельсу розробляють так звані “зворотні” сонячні панелі, здатні працювати вночі.





Треба зазначити, що мова йде про генерацію незначної кількості енергії, однак її має бути достатньо для живлення обладнання, що тривалий час працює у темряві, наприклад, супутників у дальньому космосі. Як пояснюють розробники, для генерації електрики використовується різниця температур між поверхнею Землі та неба вночі. Від землі випромінюється більша частина накопиченого за попередній день тепла в інфрачервоному спектрі.

Вчені продемонстрували, що терморадіаційний діод здатен перетворювати інфрачервоне випромінювання на електрику. Різниця температур дозволяє безпосередньо генерувати електрику з тепла. Це дозволяє уникнути необхідності використовувати тепло для виробки пари, однак продуктивність при цьому залишається доволі низькою. За підрахунками розробників, таким чином вдасться генерувати лише близько 1 Вт на м². Низька потужність пов’язана з тим, що атмосфера Землі зменшує різницю температур. Проте у космосі такої проблеми не буде.

На думку дослідників, можливість генерації електрики за відсутності прямих сонячних променів може допомогти у живленні супутників, що буде особливо актуально у дальньому космосі. Там періоди відсутності сонячного світла можуть бути більш тривалими, а саме світло розсіяним. Чимало супутників наразі використовують тепло для генерації електрики за допомогою “термоелектричного генератора”. Однак у його конструкції використовуються дорогі та дефіцитні матеріали, як от плутоній. Терморадіаційні діоди можуть використовувати тепло від нагрітої Сонцем поверхні самого супутника.

Кількісно, за підрахунками розробників, ця технологія здатна, наприклад, живити годинник Casio від тепла людського тіла. Такі діоди могли б бути встановлені на скафандри для глибоководних занурень або скафандри для виходу у відкритий космос.





Ми писали, що британський стартап Space Solar заявив про успішне завершення випробувань власної технології з передачі сонячної енергії з космосу на Землю. У той же час компанія Janta Power з Техасу розробляє сонячні вежі, що обертаються та керуються за допомогою штучного інтелекту.

Джерело: ExtremeTech; CNN