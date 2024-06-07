Вчись, Steam — ігровий маркетплейс GOG дозволить передати акаунт у спадок, але є нюанси

Після публікації Ars Technica про те, що акаунти Steam не передаються у спадок після смерті власника, магазин ігор GOG повідомив сайт, що готовий допомогти користувачам перенести свої облікові записи у разі їхньої смерті, але розповів про складні юридичні нюанси.

«Загалом ваш обліковий запис GOG і вміст GOG не підлягають передачі. Однак, якщо ви можете отримати копію судового наказу, який конкретно надає комусь право на ваш особистий обліковий запис GOG, долучений до нього цифровий вміст, беручи до уваги ліцензійні угоди конкретних ігор у ньому, і який конкретно стосується вашого імені користувача GOG або принаймні адреси електронної пошти, використану для створення такого облікового запису, ми зробимо все можливе, щоб це сталося», — каже прессекретарка GOG Зузанна Рибацька.

За відсутності обов’язкової ухвали суду є кілька факторів, які, за словами GOG, ускладнюють їм перенесення облікового запису на прохання користувача (або згідно з останньою волею та заповітом користувача). В основі лежить той факт, що облікові записи та вміст GOG підпадають під дію обмежених особистих ліцензій без права передачі. «Це стандарт для цифрових послуг і товарів», — зазначає Рибацька. Крім того, на кожну гру, що розповсюджується на GOG, може поширюватися окрема Ліцензійна угода з кінцевим користувачем, яка може окремо визначати, який обсяг прав надається користувачеві гри.

Крім того, є питання юридичного встановлення навіть того факту, що певний обліковий запис належить конкретній особі. «Як ви, напевно, знаєте, GOG не збирає інформацію, достатню для справжньої ідентифікації конкретної особи, наприклад, ім’я та прізвище або сімейний стан. З цієї причини ми не можемо встановити, чи хтось пов’язаний з певним користувачем або що конкретний користувач помер», — каже Рибацька.

Навіть заяви під присягою від розпорядника майна користувача, в якому чітко висвітлено його бажання, буде недостатньо для повного юридичного покриття.

«Оскільки це особливо складна та делікатна справа, нам потрібно буде надати правову основу для дій розпорядника, яка стосується саме облікового запису GOG і яка врегулює цей рахунок GOG і, можливо, пов’язаний із ним вміст є частиною такого майна».

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У GOG кажуть, що обережно діятимуть в таких ситуаціях, оскільки це особливо делікатне питання, яке практично не має законодавчих вказівок. Політика, пов’язана з передачею цифрового права власності, «[недостатньо] всебічно регулюється жодними конкретними законами, і через це ми зв’язані загальним законодавством у цьому відношенні».

«Ми готові впоратися з такою ситуацією та зберегти вашу бібліотеку GOG, але наразі ми можемо зробити це лише за допомогою системи правосуддя».

Проте GOG відомо про кілька наявних судових рішень, згідно з якими деяким особам було дозволено успадкувати онлайн-акаунт. Це передбачає ухвалу суду як «можливий варіант, з нашою готовністю вирішувати такі ситуації відповідно до нашої місії щодо збереження ігор».