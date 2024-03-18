У Steam новий рекорд – понад 36 млн одночасних гравців

Платформа Steam продовжує ставити рекорди з кількості одночасних користувачів вже третій тиждень поспіль. З початком весни активність користувачів збільшується з кожними вихідними, і наразі це дозволило встановити новий рекорд.

2 березня – 34 298 950 одночасних користувачів

10 березня – 35 385 530 одночасних користувачів

18 березня – 36 354 393 одночасних користувача

Не виключено, що рекордна кількість одночасних гравців частково викликана Весняним розпродажем у Steam. Гравці придбали омріяні ігри зі знижками та почали активно грати в них.

ТОП 10 найкращих ігор у Steam за останні 24 години:

CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) – 1 425 033 гравці DOTA 2 – 725 429 гравців PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) – 706 785 гравців Apex Legends – 434 411 гравців Jedi Fallen Order 2 (імовірно Star Wars Jedi: Fallen Order 2) – 378 370 гравців Escape from Tarkov – 276 440 гравців Source SDK Base 2007 (набір інструментів для розробки ігор) – 216 523 гравці Rainbow Six: Siege – 201 933 гравці GTA 5 – 185 713 гравців Baldur’s Gate 3 – 149 943 гравці

Counter Strike почала набирати популярність після запуску другої ітерації гри, що працює на Source 2 Engine. Решта списку також висвітлює деякі зміни порівняно з попереднім рекордним днем (11 березня). Раніше такі популярні ігри, як Phantom Parlu і Last Era, випали з топ-10. Phantom Parlu опустився на 11 місце (138 585 гравців), а Last Era за останні 24 години досягла піку в 119 642 гравці.

Джерело: gizmochina

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