Новини Ігри 06.12.2023 о 12:57 comment views icon

Велике оновлення Cyberpunk 2077 додало у гру відомий мем із Кіану Рівзом

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Вадим Карпусь

Автор новин

Гра Cyberpunk 2077 отримала останнє велике оновлення, яке додало низку виправлень та нових функцій, таких як працююча система метро. Нова транспортна система дозволяє більше дізнатися про Night City, у тому числі побачити кумедні випадкові події у поїзді. Однією з таких подій є відтворення відомого мема з Кіану Рівзом у дуже сумній (і відомій) позі.

Цей мем відомий як «Сумний Кіану». На ньому зображений актор Кіану Рівз (який грає Джонні Сільверхенда в Cyberpunk 2077), який відпочиває десь на лавці й з задумливим обличчям дивиться в землю. Це зображення було зроблено приблизно у 2010 році фотографом Роном Асадоріаном, і з того часу воно широко поширилося в інтернеті.

Большое обновление Cyberpunk 2077 добавило в игру известный мем с Киану Ривзом

Як знайти мем «Сумний Кіану» в Cyberpunk 2077

Щоб знайти сумного Кіану/Джонні, необхідно оновити гру до версії 2.1. Після цього потрібно вирушити до однієї зі станцій метро, що недавно відкрилися (на карті гри вони позначені фіолетовими значками). У метро гравець має вибір: швидка подорож або поїздка від першої особи системою метро. Потрібно обрати другий варіант, натиснувши «Поїхати на метро». Після цього персонаж вирушить у поїздку в підземці Night City.

Під час подорожі можуть відбутися різні випадкові події. Одним із них є відтворення мема «Сумний Кіану» ─ з їжею в руці, паперовим стаканчиком на підлозі та паперовим голубом поруч із Джонні. Якщо не вдасться зустріти сумного Кіану/Джонні, доведеться здійснити ще одну поїздку на метро.

Джерело: kotaku

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