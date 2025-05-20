Велике повернення Meizu — Note 22 4G, mblu 22 та 22 Pro вийшли на глобальний ринок

Meizu виводить на глобальний ринок нові смартфони Note 22 4G, mblu 22 та mblu 22 Pro

Ще рік тому ходили чутки, що Meizu відмовиться від випуску мобільних пристроїв, а замість цього зосередиться на штучному інтелекті. Але після тривалої перерви, коли від компанії майже нічого не було чути, вона почала фонтанувати новими смартфонами. Минулого тижня Meizu представила моделі Note 16 та Note 16 Pro, а тепер шанувальникам бренду пропонуються ще три бюджетні новинки – Meizu Note 22 4G, mblu 22 Pro та mblu 22.

Фактично у межах заходу Fly with me компанія Meizu виводить на міжнародний ринок усі свої останні новинки. На додачу до п’яти смартфонів, також пропонуються два інших цікавих носимих ґаджети: розумні окуляри StarV View та смарт-кільце для здоров’я StarV Ring2. Зосередимося на смартфонах.

Meizu Note 22 4G

Цей смартфон виглядає особливо цікаво, оскільки в ньому вдало поєднується цілком доступна ціна з фішками, які зазвичай зустрічаються в середньо-високому сегменті. Meizu Note 22 4G має 6,78-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ й частотою оновлення 120 Гц, а також процесор MediaTek Helio G99. Пристрій отримав 8 ГБ оперативної пам’яті, а місткість вбудованого сховища коливається в діапазоні від 128 ГБ до 1 ТБ.

Основна камера на задній панелі має сенсор на 108 Мп, а надширококутна – на 8 Мп. Ще є фронтальна 32-мегапіксельна камера для автопортретів. Смартфон комплектується акумулятором місткістю 5000 мА·год й підтримує швидку зарядку потужністю 40 Вт. Є захист від бризок та пилу за стандартом IP54.

Ціна Meizu Note 22 4G коливається в діапазоні від $180 (8 ГБ + 128 ГБ) до $300 (8 ГБ + 1 ТБ).

Цікаво, що існує версія Meizu Note 22 5G, але її апаратна частина суттєво відрізняється від 4G-моделі. Також є Note 22 Pro, хоча йому не дісталась камера на 108 Мп, як у Note 22 4G.

Meizu mblu 22 Pro

Доступніша версія Meizu mblu 22 Pro отримала 6,79-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю HD+ й частотою оновлення 120 Гц. Процесор та конфігурації пам’яті трохи простіші. Пристрій має чип Helio G81 (виготовлений за 12-нм техпроцесом), 4, 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті та сховище місткістю 128 або 256 ГБ.

Основна камера має 50-мегапіксельний головний модуль, а фронтальна – 8-мегапіксельний. В новинці є стерео динаміки, роз’єм для навушників 3, 5 мм, слот для microSD. Батарея також має місткість 5000 мА·год, але потужність зарядки обмежена на рівні 18 Вт. Ціна Meizu mblu 22 Pro становить від $100 (4 ГБ + 128 ГБ) до $130 (8 ГБ + 256 ГБ).

Meizu mblu 22

Це смартфон початкового рівня на базі Android Go з ціною нижче $100. Тут використовується 6,79-дюймовий IPS дисплей з частотою 90 Гц та роздільною здатністю HD+. За продуктивність відповідає процесор Unisoc SC9863A (виготовлений за старовинним 28-нм техпроцесом). Його доповнюють 3 або 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 або 128 ГБ сховища eMMC 5.1. Є слот для карт пам’яті.

Основна камера тут одиночна та виконана на базі 13-мегапіксельного сенсора. Фронтальна камера отримала 5-мегапіксельний сенсор. Місткість батареї також становить 5000 мА·год, проте потужність зарядки ще урізали – до 10 Вт. Ціна цієї моделі становитиме $80-$90.

Нові мобільні пристрої Meizu надійдуть у продаж у понад 30 країнах.

У компанії кажуть, що глобальне повернення — це не просто серія запусків. За словами Чен Лі, керівника глобального бізнесу Meizu:

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То ж плани у Meizu досить амбітні. Чи вдасться їх реалізувати, покаже час.

Джерело: gsmarena