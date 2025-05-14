Meizu не здається: смартфон Note 16 Pro отримав AMOLED 144 Гц та Snapdragon 7s Gen 3 за $200

Meizu останнім часом не часто балує своїх шанувальників випусками нових смартфонів. Була навіть інформація, що компанія взагалі відмовиться від випуску мобільних пристроїв, а зосередиться на штучному інтелекті. Та не так склалося, як гадалося, і Meizu офіційно представила смартфони серії Note 16 в Китаї.

До нової лінійки середнього рівня увійшли базова модель Note 16 та старша — Note 16 Pro. Модель Meizu Note 16 навіть можна назвати бюджетним рішенням. Цей смартфон отримав процесор Unisoc T8200, 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованого сховища. Пристрій оснащений 6,78-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц. Новинка містить 50-мегапіксельний головний модуль камери, доповнений 2-мегапіксельним сенсором глибини сцени. Фронтальна камера – 8-мегапіксельна. Смартфон отримав батарею місткістю 6600 мА·год та підтримку швидкої зарядки потужністю 40 Вт. Ціна Meizu Note 16 становить $111, а продажі розпочнуться з 16 травня.

Покращена версія Meizu Note 16 Pro може похизуватися 6,78-дюймовим AMOLED дисплеєм з роздільною здатністю 2750×1224 пікселя, частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю 1600 ніт. Панель покриває 100% колірного простору DCI-P3 і підтримує частоту опитування сенсора до 2160 Гц. Пристрій отримав потужніший процесор Snapdragon 7s Gen 3, 8 або 16 ГБ оперативної пам’яті та вбудоване сховище місткістю 256 або 512 ГБ. Смартфон підтримує мережі 5G.

Пристрій також оснащений подвійною основною камерою. На додачу до 50-мегапіксельного головного модуля доступний 8-мегапіксельний надширококутний модуль. Фронтальна камера має роздільну здатність 8 Мп. Батарея має дещо меншу місткість – 6200 мА·год. Проте підтримується швидша зарядка потужністю 80 Вт. Бездротової зарядки, на жаль, немає. Серед додаткових можливостей: вбудований у дисплей сканер відбитків пальців, стереодинаміки, захист від води й пилу за стандартом IP68.

Ціна Meizu Note 16 Pro становить:

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Джерело: notebookcheck