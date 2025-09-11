Великі зміни у Steam: покращення інтерфейсу, швидший In-Game Overlay, виправлений лічильник FPS та багато іншого

Steam / Depositphotos

Valve представила вересневе оновлення клієнта Steam, яке зачіпає одразу кілька напрямів: внутрішньоігрове накладання (In-Game Overlay), режим Big Picture, загальну функціональність клієнта та інші аспекти. Серед змін є низка помітних технічних і візуальних оновлень, спрямованих на підвищення продуктивності й зручності використання.

Покращення In-Game Overlay

Valve оптимізувала продуктивність рендерингу, і це найбільш помітно під час роботи монітора продуктивності з графіком FPS. Підтримка поширюється на ігри, що використовують сучасні графічні API, такі як Vulkan, DirectX 12 (D3D12) та OpenGL shader pipeline. Компанія уточнила, що це оновлення не вплине на старі ігри з застарілим fixed-function pipeline, оскільки вони не працюють з оптимізованим сучасним рендерингом. Для таких проектів нічого не зміниться.

Також виправлено проблему з некоректним відображенням FPS у деяких іграх, що використовували технологію DLSS. Оновлення прибрало розмиті шрифти та елементи інтерфейсу в користувачів із масштабуванням дисплея понад 100%. Додатково виправили масштабованість DPI для самого монітора продуктивності. Крім того, тепер монітор показує температуру процесора на Windows і Linux (у Windows це потребує встановлення драйвера рівня ядра).

Нові можливості доступності

Valve додала нове меню налаштувань у настільному режимі, яке орієнтоване на користувачів із потребами в доступності. Серед опцій — висококонтрастний режим для кращої видимості інтерфейсу, параметри для зменшення анімацій і керування масштабом інтерфейсу користувача.

Крім того, команда розробників обробила багато компонентів інтерфейсу, щоб покращити їхню сумісність із програмами зчитування екрану та іншими допоміжними інструментами. Всі ці зміни роблять користувацький досвід комфортнішим загалом, особливо для людей з поганим зором.

Оновлення Big Picture

У режимі Big Picture виправлено кілька проблем із відображенням інтерфейсу. Наприклад, тепер правильно показується аватар користувача, навіть якщо клієнт запускається в офлайн-режимі.

Також розробники усунули зміщення сторінки під час прокручування кнопок-посилань на сторінці з деталями гри.

Інші нововведення

Steam Trade Protection: тепер користувачі отримуватимуть повідомлення у разі скасування продажу системою захисту угод.

Бібліотека Steam: з’явилася нова вкладка Customization, що дозволяє встановлювати кастомні ілюстрації для будь-якої гри та задавати власні назви для сортування, замість того щоб залишатися прив’язаними до стандартних.

macOS 11 (Big Sur): Valve додала попередження End of Life Alert, адже підтримка цієї системи офіційно припиниться 15 жовтня 2025 року. Причина — Steam-клієнт використовує вбудовану версію Google Chrome, яка більше не працює з цією ОС.

Магазин Steam: сторінки стали ширшими — головна колонка розширена з 940 пікселів до 1200 пікселів, щоб краще використовувати простір на великих моніторах. Раніше ця зміна була доступна лише в бета-версії клієнта.

Також із цим оновленням з’явилося багато інших налаштувань, багато з яких вирішують проблеми з масштабуванням, текстом та візуальними проблемами. Крім того, виправлені виявлені помилки.

