Apple выпустила macOS Big Sur с новым дизайном в стиле iOS и множеством функциональных улучшений





Вечером 12 ноября Apple, как и обещала, выпустила следующую версию настольной ОС macOS Big Sur — она доступна для большинства компьютеров Mac, в том числе и для некоторых более старых моделей, начиная с 2013 года.

macOS Big Sur анонсировали еще в рамках конференции для разработчиков WWDC 2020 вместе с iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14, WatchOS 7, которые вышли ранее. И вот после месяцев в «бете» состоялся официальный запуск macOS Big Sur.

С релизом macOS Big Sur настольная ОС Apple визуально породнилась с мобильными iOS и iPadOS. Среди ключевых изменений — плавающая панель Dock, как на iPadOS и iOS, обновленная строка меню, полноценная панель управления, новый центр управления с быстрыми настройками, а также переработанное меню оповещений. Также в macOS Big Sur разработчики существенно улучшили основные приложения — браузер Safari (настраиваемый стартовый экран, предпросмотр вкладок, переводчик с возможностью полного перевода веб-страниц, а также сниженное энергопотребление и повышенное быстродействие), «Карты» (гиды от достоверных источников, прокладывание маршрутов для велосипедистов, а также электротранспорта с указанием зарядных станций) и «Сообщения» (возможность закреплять сверху важные переписки, более детальные результаты поиска с разбивкой на фото, ссылки и термины).

Из других мелких, но существенных улучшений macOS Big Sur можно отметить обновленный

инструмент «Ретушь», которому подключили ИИ, автоматическое переключение наушников AirPods между несколькими активными устройствами, расширенные возможности безопасности и настройки конфиденциальности и многое другое.

Подробнее обо всех новшествах macOS Big Sur можно узнать на сайте Apple.

Остается добавить, что macOS Big Sur будет работать как на компьютерах Apple на базе Intel, так и на новых MacBook Air, Pro и Mac mini с ARM-процессорами M1. Apple утверждает, что macOS на новых компьютерах с М1 работает в 1,9 раз быстрее, она более отзывчивая и способна выходить из режима сна мгновенно, как сейчас это сейчас делают смартфоны и планшеты. Это достигнуто за счет нового подхода к распределению ОЗУ — унифицированный блок интегрирован непосредственно в SoC. Все стандартные приложения Apple оптимизированы под процессор M1, а десктопные приложения под x86 работают через эмулятор Rosetta 2 и, по заверениям Apple, могут работать даже лучше, чем на нативно поддерживаемых системах с Intel.

Буквально вчера в сети появились первые тесты MacBook Air на чипе M1 в GeekBench, где он тягается с десктопами на CPU Ryzen 5600X и опережает 16-дюймовый MacBook Pro с Intel Core i9.