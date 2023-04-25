Верховний суд США розгляне право держслужбовців блокувати критиків у соцмережах — цьому передували два протилежні прецеденти

Верховний суд США погодився розглянути питання, чи забороняє Перша поправка до Конституції урядовцям блокувати критиків у соціальних мережах. До розгляду привели два протилежні рішення нижчих судових інстанцій з цього питання.

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Судді розглянули апеляцію двох членів ради державних шкіл міста Пауей у Південній Каліфорнії на рішення суду нижчої інстанції на користь батьків. Чиновники Мішель О’Коннор-Реткліфф та Т. Дж. Зейн заблокували у Facebook та Twitter Крістофера та Кімберлі Гарньє. Батьки трьох учнів опублікували сотні критичних постів з таких питань, як расова приналежність та управління шкільними фінансами. Подружжя Гарньєр подало позов до федерального суду стверджуючи, що їхнє право на свободу слова відповідно до Першої поправки було порушено.

2021 року федеральний суддя в Каліфорнії виніс рішення на користь батьків. У липні минулого року Дев’ятий окружний апеляційний суд США у Сан-Франциско підтвердив рішення та ухвалив, що члени шкільної ради надавали свої облікові записи в соціальних мережах як канали зв’язку з громадськістю.

Також було розглянуто апеляцію мешканця Мічигану Кевіна Ліндке на протилежне рішення суду. Він подав позов проти міського чиновника з Порт-Гурона Джеймса Фріда, який заблокував позивача у Facebook після критичних повідомлень про реакцію місцевої влади на COVID-19.

2021 року федеральний суддя виніс рішення на користь Фріда. Шостий окружний апеляційний суд США в Цинциннаті у липні минулого року підтвердив рішення та встановив, що Фрід не діяв у своєму офіційному статусі, коли заблокував Ліндке у Facebook.

Питання розгляду – чи може діяльність державної посадової особи у соціальних мережах прирівнюватись до дій уряду, до яких застосовується обмеження Першої поправки. Заявники в обох суперечках повідомили Верховному суду, що розбіжності внаслідок розгляду їхніх справ мають розв’язати судді вищої інстанції.

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Джерело: Reuters