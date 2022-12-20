Чи можуть рекомендації контенту в інтернеті вважатись пособництвом тероризму? Верховний суд США готується до розгляду позовів проти Google та Twitter

Верховний суд США запланував на лютий 2023 слухання двох великих справ, що стосуються модерації в інтернеті. Слухання за позовами Гонсалеса проти Google та Таамні проти Twitter були призначені на 21 лютого та 22 лютого відповідно.

Ці дві справи можуть призвести до фундаментальних змін у тому, як мережеві платформи будуть рекомендувати контент, особливо матеріали, що створені терористичними організаціями. Обидва пов’язані з судовими позовами, у яких стверджувалося, що YouTube, Twitter та інші платформи надавали підтримку атакам Ісламської держави, не видаляючи (а в деяких випадках рекомендуючи) облікові записи та повідомлення терористів.

Позивачі у справі Гонсалеса проти Google стверджують, що ці рекомендації не повинні підпадати під дію розділу 230 Закону про пристойність у комунікаціях, який захищає вебсервіси від відповідальності за незаконний контент. Справа «Твіттер проти Таамні» торкається окремого, але пов’язаного з цим питання: чи надають мережеві служби незаконну підтримку, якщо їм не вдається вигнати терористів.

Google та Twitter стверджують, що зняття захисту згідно з Розділом 230 для алгоритмів рекомендацій матиме широкомасштабні негативні наслідки для інтернету, підставляючи сайти під великий ризик під час допомоги користувачам у знаходженні відео, твітів або інших користувачів. Серед іншого, справа Гонсалеса проти Google може показати, чи вважає Верховний суд рекомендації просто розширенням контенту користувача (на який поширюється Розділ 230) або вони є окремою, не захищеною законом, дією самої платформи. А для Twitter ця справа стане перевіркою можливості нового власника Ілона Маска до захисту своєї платформи в суді.

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Міністерство юстиції під час президентства Джо Байдена закликало суд відхилити, принаймні, деякі аргументи Google. Раніше цього місяця департамент подав записку, закликаючи скасувати рішення суду нижчої інстанції, винесене на користь Google, наполягаючи на вужчому тлумаченні захисту Розділу 230. Сам Байден раніше пропонував повністю скасувати Розділ 230, хоча він не прагнув підірвати закон так сильно, як його попередник Дональд Трамп.

Справи Гонсалеса і Таамне можуть стати початком тривалої правової переоцінки того, як Розділ 230 та Перша поправка мають застосовуватися до великих вебплатформ. Верховний суд, ймовірно, розгляне аргументи щодо деяких законів, які можуть заборонити модерацію більшої частини контенту в Техасі та Флориді, а лютневі аргументи можуть дати уявлення про його спільну позицію щодо модерації.

Джерело: The Verge