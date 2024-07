Від буряків до розробки The Witcher 4 — як фермер з Австралії потрапив у геймдев

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Фермер, який вирощував буряки в Австралії, став розробником ігор у Projekt Red і працює над The Witcher 4. Павел Саско, заступник геймдиректора сиквелу Cyberpunk 2077, розповів, як це сталося.

Модер Ееро Варенді (Eero Varendi) привернув увагу Саско кілька років тому, коли розмістив на YouTube пролог The Witcher 1, відтвореній грі The Witcher 3. Згодом він переїхав до Польщі, де зараз розробляє The ​​Witcher 4.

У інтерв’ю для Flow Games Саско порадив розробникам-початківцям навчитися модифікувати ігри. За його словами, близько половини людей, які зараз створюють квести для Cyberpunk 2, є колишніми модерами. Саско розповів наснажливу історію про старшого дизайнера квестів Ееро Варенді, який колись робив моди вечорами після збирання буряків.

«Я побачив відео і подумав: «Чорт, це така якісна робота, тому я спитав [сценариста CDPR Філіпа Вебера], який теж є модером, «ти знаєш цього хлопця в спільноті?». Він сказав: «Так, я знаю, хто він», [і я сказав] напишіть йому повідомлення та попросіть надіслати нам своє резюме». Він надіслав мені резюме, і ми склали тест, результат був чудовим». «Ми мали розмови. Йому був, я думаю, 20 чи 21 рік, і він був у цей час в Австралії, збирав буряк величезним комбайном … Ось що він робив. Я привіз його з Австралії, його звуть Ееро Варенді».

Наймати досвідчених модерів в штат — типова практика для багатьох великих студій. Окрім CD Projekt Red, це робили Valve, Activision Blizzard, Bethesda, навіть творець Stardew Valley Ерік Бароун є прикладом такої практики. Випадок Ееро Варенді свідчить, що подібне може статися з будь-ким, хто здатний якісно працювати. Склад команди квестів Cyberpunk 2 є тому підтвердженням.

Джерело: GamesRadar

