«The Witcher 4 буде найдосконалішою грою CD Projekt Red», — розробник сиквелу Cyberpunk 2077

Заступник директора з розробки продовження Cyberpunk 2077 Павел Саско каже, що The Witcher 4 — «найдосконаліший» проєкт з усіх ігор, над якими зараз працює CD Projekt Red та її партнери.

Виступаючи на подкасті Flow Games, Саско не розповів деталей про будь-яку з майбутніх ігор CD Projekt Red, але поділився коротким поглядом на розробку. Він розповів, що найкраще зараз просувається робота над «Відьмаком 4».

Саско підтвердив травневу інформацію з телефонної розмови з інвесторами CD Projekt. Компанія тоді підтвердила плани початку виробництва The Witcher 4 почнеться цього року. Згадуючи римейк першої The Witcher, Cyberpunk 2, дещо проблемний спін-офф Project Sirius та нову сагу про Відьмака, Саско зазначив, що The Witcher 4 є «найдосконалішою з усіх».

Але CD Projekt все ще говорить про The Witcher 4 не стільки як про гру, скільки як про внутрішній концепт, і цілком імовірно, що такі ігри, як Cyberpunk 2, яка має вийти після The Witcher 4, розширять технологічні рамки. Саско також повторив, що The Witcher 4 розробляє основна частина персоналу CD Projekt: «більшість людей працює над проєктом Polaris».

Ще один цікавий фрагмент розмови полягає в тому, що The Molasses Flood, інді-студія, яка працює над дещо проблемною розробкою Project Siriu, працює безпосередньо із Саско у новій бостонській студії компанії, яку він допомагає створити. Розробник об’єднав зусилля з CDPR лише у 2021 році, коли була заснована бостонська студія.

