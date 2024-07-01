Модери знайшли вирізаний фінал The Witcher 3 завдяки REDkit — Єнніфер зраджує чародійок

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Ютубер xLetalis та модер Glassfish оприлюднили інформацію про вирізаний розробниками ще одне завершення The Witcher 3, через дев’ять років після виходу гри. Якщо коротко, CD Project Red видалила частину Witcher 3, в якій Єнніфер «здала» Ложу Чародійок імператору Емгиру.

Ентузіасти змогли зробити відкриття через стільки часу завдяки новому інструменту створення модифікації REDkit. У фінальній частині грі, після того, як Ґеральт перемагає Ередина, швидко з’ясовується, що Авалак’х відвів Цирі до вежі на Ундвіку, щоб вона перемогла Білий Хлад. Згодом, незалежно від того, яку кінцівку обере гравець, доля Ложі Чародійок не розкривається. Ця вирізана послідовність мала місце між боєм з Ередином таі кульмінацією гри у вежі.

У розширеній фінальній послідовності Ґеральт фактично виходить з ладу на кілька днів після битви при Ундвіку. Він прокидається у нільфгаардському медичному наметі з парою лікарів імператора, які сперечаються про його шанси на виживання. Після розмови Єнніфер, він розуміє, що Цирі зникла, та підозрює Авалак’ха у зраді.

Схоже, вирізана частина могла б містити 15-20 хвилин додаткових діалогів та досліджень, коли Ґеральт міг би поспілкуватися з Тріс і з Єнніфер, поговорити з кількома унікальними групами нільфгаардських солдатів і навіть стати свідком того, як ярли прийшли б за тілом Краха ан Крайта.

Несподіванка відбувається, гравець йде з Єнніфер до членів ложі, щоб знайти місцеперебування Цирі. Деякі відсутні анімаційні дані вважають знати, що мало статися напевно, але, схоже, Єнніфер саботує ритуал ворожіння, щоб Філіппу, Фрінгілью та Маргариту змогли захопити нільфгаардці — пізніше чародійки будуть страчені. Також Єнніфер надає шанс Тріс втекти. Подібно до сцени з тілом Краха, існує кілька невеликих варіацій того, як це може відбуватися, залежно від попередніх рішень Ґеральта в грі.

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Схоже, що ця послідовність була близька до того, щоб потрапити у гру: повна озвучка та детальне пророблення різко контрастують із грубо обтесаним попереднім прототипом місії на Місяці, колись запланованої для Cyberpunk 2077. Модифікація Glassfish Brothers in Arms для виправлення помилок та відновлення видаленого вмісту доступна на Witcher 3 Nexus.

Джерело: PC Gamer

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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