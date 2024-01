CD Projekt Red розпочала роботу над Cyberpunk 2 – «2077 була просто розминкою»

Новий офіс CD Projekt Red офіційно розпочав роботу над продовженням Cyberpunk 2077. Про це заявив наративний директор гри Ігор Саржинський.

First day in the Boston office! So good to meet old friends and officially kickstart our Orion journey. I couldn’t be more excited for this project and i’m sure we can make it something special. 2077 was just a warm-up 🔥

— Igor Sarzyński (@szaszlykos) January 8, 2024