Новини Ігри 10.01.2024 о 22:18 comment views icon

CD Projekt Red розпочала роботу над Cyberpunk 2 – «2077 була просто розминкою»

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

CD Projekt Red розпочала роботу над Cyberpunk 2 – «2077 була просто розминкою»

Новий офіс CD Projekt Red офіційно розпочав роботу над продовженням Cyberpunk 2077. Про це заявив наративний директор гри Ігор Саржинський.

«Перший день в бостонському офісі! Так добре зустрітися зі старими друзями та офіційно розпочати нашу подорож до Orion. Я у найбільшому захваті від цього проєкту та впевнений, що ми можемо зробити гру чимось особливим. 2077 була просто розминкою».

Пізніше він додав:

«Також високо ціную роботу з людьми, яких знаю, люблю і яким довіряю. Простір творчої вразливості, відкритості та ризику – це місце, де відбувається магія».

До подібної заяви можна ставитися неоднозначно. З одного боку, старт оригінальної Cyberpunk 2077 був не надто вдалим, а нова гра базуватиметься на новому для компанії рушії Unreal Engine 5. З іншого, CD Projekt Red отримала досвід, а The Witcher 3 демонструє, що компанія дійсно здатна масштабувати попередні вдалі проєкти. Та й досвід Cyberpunk 2077 зразка 2023 року є чудовим.

Новий офіс CD Projekt Red офіційно розпочав роботу над продовженням Cyberpunk 2077

Окрім продовження Cyberpunk 2077 CD Projekt Red розроблятиме у найближчі роки четверту гру The Witcher, а також римейк першого «Відьмака». Вочевидь, принаймні два з цих проєктів розроблятимуться паралельно, хоча й на різних стадіях прогресу.

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Джерело: PC Gamer

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