CD Projekt Red розпочала роботу над Cyberpunk 2 – «2077 була просто розминкою»

Новий офіс CD Projekt Red офіційно розпочав роботу над продовженням Cyberpunk 2077. Про це заявив наративний директор гри Ігор Саржинський.

First day in the Boston office! So good to meet old friends and officially kickstart our Orion journey. I couldn’t be more excited for this project and i’m sure we can make it something special. 2077 was just a warm-up 🔥 — Igor Sarzyński (@szaszlykos) January 8, 2024

«Перший день в бостонському офісі! Так добре зустрітися зі старими друзями та офіційно розпочати нашу подорож до Orion. Я у найбільшому захваті від цього проєкту та впевнений, що ми можемо зробити гру чимось особливим. 2077 була просто розминкою».

Пізніше він додав:

«Також високо ціную роботу з людьми, яких знаю, люблю і яким довіряю. Простір творчої вразливості, відкритості та ризику – це місце, де відбувається магія».

До подібної заяви можна ставитися неоднозначно. З одного боку, старт оригінальної Cyberpunk 2077 був не надто вдалим, а нова гра базуватиметься на новому для компанії рушії Unreal Engine 5. З іншого, CD Projekt Red отримала досвід, а The Witcher 3 демонструє, що компанія дійсно здатна масштабувати попередні вдалі проєкти. Та й досвід Cyberpunk 2077 зразка 2023 року є чудовим.

Окрім продовження Cyberpunk 2077 CD Projekt Red розроблятиме у найближчі роки четверту гру The Witcher, а також римейк першого «Відьмака». Вочевидь, принаймні два з цих проєктів розроблятимуться паралельно, хоча й на різних стадіях прогресу.

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Джерело: PC Gamer