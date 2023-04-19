Відповідь Байдену – Європа схвалила власний «Закон про чипи», де передбачено €43 млрд державних та приватних інвестицій для розвитку галузі

Європейський закон про чипи («European Chips Act») спрямований на те, щоб допомогти блоку конкурувати з США та Азією в технологічному плані, а також забезпечити контроль над галуззю.

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Торік у лютому Єврокомісія схвалила закон, а 18 квітня 2023 року його попередньо погодили Парламент ЄС і 27 країн-членів. У заяві вони сказали, що мета нових правил — подвоїти частку ЄС на світовому ринку напівпровідників з 10% до 20% до 2030 року.

Про що йдеться у документі?

Європейський закон про чипи передбачає залучення державних і приватних інвестицій у розмірі 43 мільярдів євро і спрямований на забезпечення ланцюжків постачань, запобігання дефіциту напівпровідників у майбутньому та сприяння інвестиціям у галузь.

Основні цілі закону:

Створення великого потенціалу та інновацій

Переконання у самодостатності ЄС

Підготовка ЄС до можливих майбутніх криз постачання

Згідно з заявою Європейської комісії, 6,2 млрд євро державних коштів передбачені для сприяння індустріалізації інноваційних технологій, створення центрів компетенції для розвитку навичок і забезпечення доступу до фінансування. Це, своєю чергою, стимулюватиме до інвестицій у виробничі потужності та забезпечить основу для створення виробничих потужностей і відкритих ливарних цехів в ЄС.

Держави-члени також координуватимуть моніторинг постачань і прогнозування будь-якого дефіциту, повідомила комісія. Повідомляється, що з моменту першого оголошення про закон минулого року інвестиційні плани для промислового впровадження вже сягнули 90-100 мільярдів євро державних та приватних зобов’язань.

Чому це важливо?

Мікросхеми — це фактично «мозок» електронних пристроїв. Вони використовуються в усьому: починаючи від смартфонів та ігрових консолей, і закінчуючи автомобілями та холодильниками.

Напівпровідникова галузь та ланцюги постачань, які здебільшого зосереджені у Східній Азії, стали гострою проблемою для світових урядів після того, як глобальний дефіцит призвів до проблем з постачанням для великих автовиробників і виробників електроніки. А пандемія Covid-19 ще більше проявила надмірну залежність від виробників напівпровідникових компонентів із Тайваню та Китаю (тайванський TSMC — найбільший виробник мікросхем на сьогодні).

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Тож Європа тепер намагається контролювати більшу частину свого ланцюга постачань, щоб зменшити свою залежність від іноземних гравців на ринку. Цей крок також є частиною ініціативи ЄС з досягнення так званого «цифрового суверенітету».

Допомога зі сторони

Водночас блок розуміє, що сам не зможе досягти такого нарощування виробництва (оскільки європейських виробників чипів фактично не існує), тож планує залучити до себе іноземні компанії — у цьому числі американська Intel, яка збільшує свої інвестиції й виділила понад 33 мільярди євро на розвиток виробництва мікросхем в Європі (британські виробники чипів погрожували залишити країну, якщо уряд Великої Британії не надасть подібну підтримку).

Однак Європа є домом для титана в області напівпровідників — голландської фірми ASML. Ультрафіолетові літографічні машини компанії використовуються для гравіювання мікроскопічних елементів на кремнієвих пластинах. Проте власних мікросхем компанія не виробляє.

У серпні 2022 року президент США Джо Байден підписав подібний закон CHIPS and Science Act, який виділяє $280 млрд на розвиток американської IT-галузі. У тому числі документ передбачає фінансування у розмірі $52 млрд для стимулювання виробництва напівпровідників у США.

Джерело: CNBC