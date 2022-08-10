Байден підписав закон CHIPS and Science Act, що виділяє $52 млрд на будівництво напівпровідникових заводів у США

Президент США Джо Байден підписав закон CHIPS and Science Act, який виділяє $280 млрд на розвиток американської IT-галузі. У тому числі закон передбачає фінансування у розмірі $52 млрд для стимулювання виробництва напівпровідників у США.

Цей закон націлений на відродження американських інновацій на противагу зростаючому технологічному домінуванню Китаю, він прийнятий на тлі глобальної нестачі напівпровідників, що триває. Дефіцит став стимулом для таких виробників, як Intel, інвестувати в нові заводи, щоб задовольнити зростаючий попит на технологічні пристрої, такі як ноутбуки та смартфони у всьому світі. Однак влада США побоюється, що без втручання уряду виробники чипів продовжуватимуть переводити виробництво до Китаю, не залишаючи США можливості отримувати прибуток від галузі, який вони заснували кілька десятиліть тому.

Ці побоювання майже виправдалися після того, як Intel звернулася до Міністерства торгівлі США із пропозицією придбати занедбаний завод у Китаї. The New York Times уточнює, що Intel припинила виконання цього плану. Проте розмови компанії з владою змусили законодавців ухвалити закон, що стимулює інвестиції у місцеве виробництво чипів.

Наприкінці минулого місяця Палата представників та Сенат схвалили закон CHIPS and Science Act після майже двох років переговорів та політичних чвар. Крім інвестицій в американські наукові дослідження, він також передбачає субсидії на суму $52 млрд, покликані спонукати виробників чипів будувати заводи в США.

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У липні міністр торгівлі Джина Раймондо попередила, що США можуть програти у перегонах напівпровідникової промисловості з виробництва більшої кількості мікросхем.

«Напівпровідниковим компаніям необхідно закласти «бетон у землю» цієї осені, щоб задовольнити попит, що збільшився, в найближчі роки», — сказала Раймондо в листі міністру оборони Ллойду Остіну. «Голови фірм по всьому ланцюжку постачання ясно дали зрозуміти, що зараз галузь вирішує, куди інвестувати».

Підписання закону CHIPS and Science Act наближає Intel та інших виробників мікросхем до будівництва заводів у таких штатах, як Огайо та Аризона, їхні проєкти залежать від субсидій. Раніше цей законопроєкт критикували деякі представники напівпровідникової галузі, стверджуючи, що він забезпечує несправедливу перевагу Intel.

Джерело: The Verge