Війна на всіх рівнях. LitterDrifter — російський USB-вірус-черв’як, націлений на українські підприємства, тепер «пішов по світу»

Група російських державних хакерів, відомих тим, що націлені на українські організації, в останні місяці випадково чи навмисно розширила свою діяльність, давши змогу шпигунському шкідливому програмному забезпеченню на базі USB-носіїв інфікувати організації в інших країнах.

Ця група, відома під багатьма іменами, зокрема Gamaredon, Primitive Bear, ACTINIUM, Armageddon і Shuckworm, діє щонайменше з 2014 року, і Служба безпеки України пов’язує її з Федеральною службою безпеки росії (ФСБ). Більшість підтримуваних Кремлем угруповань намагаються не потрапляти в поле зору, але Gamaredon це не турбує, повідомляє ArsTechnica. Його шпигунські кампанії, спрямовані на велику кількість українських організацій, легко виявити та пов’язати з російським урядом. Кампанії, як правило, обертаються навколо шкідливого програмного забезпечення, яке має на меті отримати якомога більше інформації від об’єктів.

Одним з таких інструментів є черв’як, призначений для поширення з комп’ютера на комп’ютер через USB-накопичувачі. Дослідники з Check Point Research відстежили його під назвою LitterDrifter, це шкідливе програмне забезпечення написано мовою Visual Basic Scripting. LitterDrifter слугує двом цілям: поширюватися з USB-накопичувача на USB-накопичувач і заражати пристрої (до яких потрапили інфіковані флешки) шкідливим програмним забезпеченням, яке постійно зв’язується з командно-контрольними серверами, керованими Gamaredon.

Gamaredon продовжує зосереджуватися на широкому спектрі українських цілей, але через природу USB-черв’яка ми бачимо ознаки зараження в різних країнах, як-от США, В’єтнам, Чилі, Польща та Німеччина. Крім того, ми спостерігали ознаки зараження в Гонконзі. Все це може свідчити про те, що, як і інші USB-черв’яки, LitterDrifter поширився за межі запланованих цілей. — повідомили дослідники Check Point.

На зображенні показано відстеження відправлення LitterDrifter на сервіс VirusTotal, що належить Alphabet (материнська компанія Google). Повідомлення на VirusTotal зазвичай надходять від людей або організацій, які стикаються з незнайомим або підозрілим на вигляд програмним забезпеченням у своїх мережах і хочуть дізнатися, чи є воно шкідливим. Дані свідчать про те, що кількість інфікувань у США, В’єтнамі, Чилі, Польщі та Німеччині разом узятих може становити приблизно половину від тих, що вразили організації в Україні.

Черв’яки (worms) — це різновид шкідливого програмного забезпечення, яке поширюється, не вимагаючи від користувача жодних дій і відомі своїм вибуховим зростанням в експоненціальному масштабі. Stuxnet, хробак, створений Агентством національної безпеки США та їх ізраїльськими колегами, став повчальною історією для шпигунських агентств.

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Його творці планували заразити лише відносно невелику кількість іранських об’єктів, що беруть участь у програмі збагачення урану в цій країні. Натомість Stuxnet поширився далеко і широко, заразивши приблизно 100 000 комп’ютерів по всьому світу. Ще більше комп’ютерів заразили черв’яки, яким не потрібні USB-приводи для розповсюдження, як-от NotPetya і WannaCry.