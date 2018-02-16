Великобритания, США и Австралия официально обвинили Россию в организации прошлогодней кибератаки вирусом NotPetya

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Сразу несколько стран обвинили российские власти и спецслужбы к организации атаки при помощи вируса NotPetya (также известного под названием Petya.A), которая имела место летом прошлого года.

Напомним, 27 июня многие украинские компании стали жертвами массированной кибератаки, в рамках которой вирус шифровал данные на накопителе и требовал выкуп в сумме $300. Но специалисты по вопросам информационной безопасности утверждают, что атаковавший компьютеры вирус Petya.A образца 2017 года существенно отличается от версии Petya 2016 года, хотя и использует некоторые его элементы. Если первоначальный Petya был действительно вирусом-вымогателем, то новая инкарнация Petya.A уже была ориентирована на нанесение максимального ущерба. А требование выкупа является лишь вводящим в заблуждение прикрытием. Специалисты ESET позже признали, что главной жертвой вируса-шифровальщика Petya.A стала Украина, где было зарегистрировано более 75% всех случаев заражения.

Вчера, 15 февраля, Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало на страницах своего сайта заявление, в котором назвала российские власти организаторами международной кибератаки с применением вируса-шифровальщика NotPetya. В заявлении сказано, что кибератака была замаскирована под криминальное вымогательство, но фактические намерения были сугубо деструктивными. Основными целями атаки являлись финансовые, энергетический и правительственный секторы Украины. Учитывая неизбирательную архитектуру, фактическая атака получила более широкое распространение и затронула сферы бизнеса в Европе и в самой России. При этом отмечается, что организаторами атаки является именно российские власти, а не какие-либо обособленные группы злоумышленников.

«Правительство Великобритании считает, что российское правительство, в частности российские военные, несут ответственность за разрушительную кибератаку NotPetya в июне 2017 года» – сказано в заявлении.

Отмечается, что атака продемонстрировала продолжающееся пренебрежение суверенитетом Украины. При этом она нанесла ущерб множеству организаций в Европе на сотни миллионов фунтов стерлингов.

Вслед за Великобританией с подобным заявлением выступили власти США. В частности, на сайте Белого Дома появилось короткое заявление, в котором организатором кибератаки названо российское руководство.

«Атака, получившая название NotPetya, быстро распространилась по всему миру, нанося исчисляемый миллиардами долларов ущерб в Европе, Азии и Америке. Это было частью продолжающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины и всё более явной демонстрацией участия России в продолжающемся конфликте. Это была также безрассудная и неизбирательная кибератака, которая будет иметь международные последствия», – сказано в заявлении Белого Дома.

К позиции Великобритании и США присоединилась также Австралия, обвинив Россию в организации атаки вредоносным программным обеспечением NotPetya, которая поразила ряд стран в июне прошлого года. Об этом заявил министр по вопросам правопорядка и кибербезопасности Ангус Тейлор.

«На основании рекомендаций австралийских разведывательных служб и консультаций с США и Великобританией правительство Австралии обвиняет в атаке лица, финансируемые российскими правительственными органами», – сказано в заявлении министра.

При этом правительство Австралии осуждает поведение России, «которое создает серьёзные риски для мировой экономики, для государственных операций и услуг, для деловой активности и безопасности и благополучия отдельных лиц».

Источник: GOV.UK, White House, ITwire