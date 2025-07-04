Власники Pixel 6a отримають від Google $150 за батарею — але не всі

Смартфон Google Pixel 6a

Розділ Технології виходить за підтримки

Смартфони стають все кращими з кожним роком, але іноді навіть велика компанія, як Google, стикається з несподіваними проблемами. Цього разу мова про модель Pixel 6a, випущену у 2022 році. Цей компактний і досить популярний смартфон від Google днями отримає оновлення, що може суттєво знизити час автономної роботи. Це викликано ризиком перегріву та займання. Компанія вже визнала проблему: користувачам, яких вона торкнулась, обіцяють компенсацію до $150.

Починаючи з 8 липня, всі пристрої Pixel 6a отримають обов’язкове оновлення прошивки. Воно встановлюється автоматично, щойно смартфон під’єднується до інтернету. Це оновлення має захистити акумулятор смартфона від перегрівання, адже в деяких випадках батарея починала перегріватися настільки, що могла призвести до займання. Щоб запобігти цьому, Google вирішила знизити зарядну потужність і загальну доступну місткість акумулятора на певних пристроях.

Проте, ця зміна не зачепить усіх одночасно. За даними Google, зміна стосується лише тих телефонів, які вже пройшли щонайменше 400 повних циклів заряджання. Якщо цей поріг ще не перетнуто, зміни не активуються. Також імовірно, що перегрівання спричиняє батарея від певного постачальника, тож не всі моделі Pixel 6a в зоні ризику.

Для користувачів, яких усе ж торкнулася проблема, передбачено три варіанти компенсації:

Безкоштовна заміна акумулятора, яка буде доступна з 21 липня.

Подарункова картка Google Store на суму $150.

Грошова компенсація у розмірі $100.

Варто знати, що якщо ви оберете подарункову картку, то вона не поєднується з іншими знижками та акціями. У багатьох регіонах це може зробити грошову компенсацію вигіднішим варіантом. Наприклад, у Німеччині Pixel 9a коштує €549 у фірмовому магазині Google, але на Amazon його можна придбати вже за €452.

Щоб перевірити, чи можете ви розраховувати на компенсацію, Google створила спеціальний сайт. Там можна дізнатись, чи потрапив ваш Pixel 6a у список пристроїв із потенційно проблемною батареєю.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Ця ситуація ще раз нагадує: навіть великі компанії не застраховані від технічних складнощів. Добре, що Google реагує оперативно й пропонує різні варіанти розв’язання проблеми. Якщо ви власник Pixel 6a — варто перевірити пристрій, щоб не залишитися без заряду, і без компенсації.

Джерело: notebookcheck

Розділ Технології виходить за підтримки

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.