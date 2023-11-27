Новини Ігри 27.11.2023 о 12:41 comment views icon

Власниця TikTok ByteDance йде з бізнесу відеоігор. Бренд Nuverse буде реструктуризовано

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Юрій Орос

Автор новин

Власниця TikTok ByteDance йде з бізнесу відеоігор. Бренд Nuverse буде реструктуризовано

Власниця TikTok, компанія ByteDance, планує згорнути свій ігровий бренд Nuverse і відійти від мейнстримних відеоігор, розповіли Reuters «знайомі з цим питанням люди». Сама ByteDance повідомила, що вирішила реструктуризувати свій відеоігровий бізнес, не надаючи додаткових деталей.

Ми регулярно переглядаємо наш бізнес і вносимо корективи, щоб зосередитися на довгострокових стратегічних напрямках зростання. Після нещодавнього аналізу ми прийняли важке рішення про реструктуризацію нашого ігрового бізнесу,

— сказав представник компанії.

Джерела повідомили, що в понеділок ByteDance скаже співробітникам припинити роботу над невипущеними іграми до грудня, а також шукатиме шляхи виходу з уже запущених ігор. Це рішення, ймовірно, вплине на сотні працівників, деякі з яких дізналися про це на вихідних.

Співбесідники додали, що китайська технологічна компанія не планує повертатися на світовий ринок відеоігор, але відмовилися назвати себе, оскільки ця інформація не є публічною.

Бренд казуальних ігор Ohayoo, чиї ігри з’являються на Douyin — сестринському застосунку TikTok в Китаї — не постраждає, так само як і казуальні ігри, які працюють на TikTok.

Створення ByteDance Nuverse у 2019 році широко розглядалося як серйозний поштовх у глобальну ігрову індустрію та стратегічний елемент конкуренції з китайським конкурентом Tencent Holdings, найбільшою у світі ігровою компанією.

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Успіхи Nuverse були неоднозначними. Найвідомішою її грою є Marvel Snap, карткова онлайн-гра, яка стала культовою, але не стала комерційним хітом. Інші більш-менш відомі ігри — One Piece: The Voyage та Crystal of Atland.

Marvel Snap

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