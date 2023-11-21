Vodafone зробив усі тарифи передплати доступними як eSIM — від 165 до 300 грн за 28 днів

Vodafone анонсував розширення лінійки тарифів, доступних як eSIM (повноцінна SIM-карта в електронній формі) — відтепер другий найбільший в Україні мобільний оператор пропонує всі актуальні плани передплати у повністю віртуальному форматі.

Досі опція eSIM обмежувалася лише двома тарифами передплаченого зв’язку — Vodafone Turbo за 165 грн/28 днів з умовно безлімітним інтернетом, який запустили менш як місяць тому, і старішим Joice Pro за 230 грн/28 днів, з яким оператор дебютував у monobank на початку серпня. Тепер до цих двох приєдналися ще два — базовий Joice Start за 180 грн/28 днів та максимальний Joice Max за 300 грн/28днів.

Всі охочі можуть придбати новий номер з необхідним тарифом в інтернет-магазині Vodafone — оператор обіцяє відправити eSIM для активації автоматично на вказану електронну пошту протягом однієї години після оплати. Наявні клієнти Vodafone, які хочуть змінити фізичну SIM на eSIM, можуть це зробити в застосунку самообслуговування My Vodafone або скористатись «підмінною» eSIM, яку також можна віддалено придбати в інтернет-магазині Vodafone.

Чи потрібно нагадувати, що для переходу на eSIM знадобиться смартфон, який підтримує цю саму eSIM — швидко перевірити це можна на сайті Vodafone. Серед ключових переваг технології, яка на сьогодні вже є досить популярною — вищий рівень захисту (віртуальну карту неможливо викрасти чи загубити), зокрема й від шахрайської схеми з перевипуском картки та додаткові функціональні можливості: як-от дистанційна активація та підтримка кілька профілів — до 10 номерів (залежить від налаштувань виробника).

Потенційний еволюційний наступник eSIM — технологія iSIM (мікросхема інтегрується безпосередньо в SoC як частина модема, а не як окрема плата).