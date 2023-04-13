Vodafone Україна дарує два місяці передплати YouTube Premium, але є нюанс

Vodafone Україна відновлює партнерство із найпопулярнішим відеохостингом YouTube — з цієї нагоди оператор запустив акцію та дарує абонентам в Україні два місяці передплати YouTube Premium. Сама акція триватиме до 31.12.23, щоправда, є неприємний нюанс, який значно звужує коло потенційних бенефіціарів цієї акції.

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Так, скористатись пропозицією можуть лише ті абоненти Vodafone, які раніше не користувалися передплатами YouTube, YouTube Music або Google Play Music, відповідно до глобальної політики YouTube в усіх країнах. Ще одна умова — оплачений пакет послуг за тарифом.

Під’єднати акцію можна самостійно у застосунку My Vodafone або надіслати короткий USSD-запит *313#.

За даними Vodafone Україна, відеохостинг YouTube лишається найпопулярнішим онлайн-майданчиком для перегляду відеоконтенту серед українців — його стабільно відвідують майже 23 млн користувачів.

Індивідуальна передплата YouTube Premium в Україні коштує 99 грн на місяць (студентська майже вдвічі дешевше), тоді як сімейний план YouTube Premium на 6 осіб — 149 грн на місяць. Днями YouTube вчергове додав до преміумпередплати низку нових можливостей, включно з новим режимом 1080p, який вирізняється підвищеним бітрейтом (поки що тільки на iOS).