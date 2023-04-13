Vodafone Україна дарує два місяці передплати YouTube Premium, але є нюанс

Vodafone Україна відновлює партнерство із найпопулярнішим відеохостингом YouTube — з цієї нагоди оператор запустив акцію та дарує абонентам в Україні два місяці передплати YouTube Premium. Сама акція триватиме до 31.12.23, щоправда, є неприємний нюанс, який значно звужує коло потенційних бенефіціарів цієї акції.
Так, скористатись пропозицією можуть лише ті абоненти Vodafone, які раніше не користувалися передплатами YouTube, YouTube Music або Google Play Music, відповідно до глобальної політики YouTube в усіх країнах. Ще одна умова — оплачений пакет послуг за тарифом.
Під’єднати акцію можна самостійно у застосунку My Vodafone або надіслати короткий USSD-запит *313#.
За даними Vodafone Україна, відеохостинг YouTube лишається найпопулярнішим онлайн-майданчиком для перегляду відеоконтенту серед українців — його стабільно відвідують майже 23 млн користувачів.
Індивідуальна передплата YouTube Premium в Україні коштує 99 грн на місяць (студентська майже вдвічі дешевше), тоді як сімейний план YouTube Premium на 6 осіб — 149 грн на місяць. Днями YouTube вчергове додав до преміумпередплати низку нових можливостей, включно з новим режимом 1080p, який вирізняється підвищеним бітрейтом (поки що тільки на iOS).
5 нових можливостей YouTube Premium — покращення 1080p, продовження на іншому пристрої, черга на смартфонах, спільний та офлайн перегляд