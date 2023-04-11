5 нових можливостей YouTube Premium — покращення 1080p, продовження на іншому пристрої, черга на смартфонах, спільний та офлайн перегляд

YouTube Premium представив п’ять нових функцій для користувачів. Передплатники зможуть дивитися відео 1080p у кращій якості, ставити ролики у чергу на телефоні або планшеті, разом дивитися відео на Android та iOS, продовжити перерваний перегляд на будь-якому пристрої та дивитися рекомендовані відео офлайн.

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Відео 1080p з високим бітрейтом

Передплатники YouTube Premium отримають можливість дивитися більш «щільний» потік. Кодування з вищим бітрейтом зменшить розмиття у рухомих сценах, кількість артефактів та збільшить чіткість зображення. Можливість доступна тільки для відео, початково залитих у роздільній здатності 1080p – не підтримуються інші роздільні здатності, Shorts або прямі трансляції. Також можна буде вибрати звичайну якість HD для зменшення трафіку. Наразі функція працює тільки в iOS, згодом її буде поширено на перегляд в інтернеті та на інших пристроях.

Продовження перегляду на різних пристроях

Досить часто перегляд YouTube переривається з багатьох причин. Користувачі Premium зможуть продовжити дивитися ролик на будь-якому зі своїх пристроїв. Можливість поширюється та діє між гаджетами Android, iOS та переглядом у браузері. Перегляд можна буде продовжити незалежно від виробника та типу пристрою (хотілося б знати про підтримку різних типів Smart TV, але Google цього не уточнює).

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Додавання в чергу на смартфонах та планшетах

Формування черги перегляду, раніше доступне в браузері, буде поширено портативні пристрої. «Черга повертає контроль у ваші руки, дозволяючи вам точно вирішити, яке відео ви хочете відтворити наступним». Щоб додати відео до черги на Android та iOS, потрібно:

Поруч із назвою потрібного ролика натиснути значок Ще (три крапки)

Вибрати варіант Відтворити наступним у черзі або Відтворити останнім у черзі

Спільний перегляд на Android та iOS

Посмотреть видео вместе можно будет с помощью Meet Live Sharing. На устройствах Android Подивитися відео разом можна буде за допомогою Meet Live Sharing. На пристроях Android учасники Premium можуть проводити сеанси Google Meet, де всі учасники, незалежно від того, чи користуються вони Premium або безкоштовним переглядом, зможуть разом дивитися відео на YouTube. У найближчі тижні ця можливість стане доступною для користувачів FaceTime на iOS за допомогою SharePlay. Дізнатися як подивитися відео разом можна з інструкції або ролика:

Перегляд офлайн

Завдяки функції Smart Downloads користувачі YouTube Premium отримають можливість автоматичного додавання рекомендованих відео до своєї бібліотеки для подальшого перегляду офлайн. Відео завантажуватиметься, коли пристрій під’єднаний до Wi-Fi. Завантаження припиниться, якщо пристрій від’єднати від Wi-Fi або на ньому закінчиться пам’ять. Функція вимагає достатнього вільного місця у пам’яті, про всяк випадок ось інструкція як її відключити:

Зайдіть до Бібліотеки

Натисніть піктограму завантаження (стрілка вниз)

У меню виберіть Налаштування

Посуньте повзунок Розумні завантаження у положення «вимкнути»

Також у налаштуваннях є обмеження обсягу пам’яті, який можуть займати завантажені ролики.

Торік YouTube повідомив про залучення 30 млн передплатників Premium та Music, що стало значним стрибком у порівнянні з 50 млн преміальних користувачів, про які YouTube заявив у 2021 році. В Україні YouTube Premium коштує всього ₴99 на місяць (~$2,6) – набагато дешевше, ніж в інших країнах. Крім того, є сімейний тариф за ₴149. Основна перевага платного використання – відсутність реклами (звичайно, окрім тої, що вмонтовано творцем ролика).

Джерело: YouTube Official Blog