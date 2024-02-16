Volkswagen почала продавати новий Golf у Європі та випустив ювілейну модель Edition 50

Volkswagen розпочала попередні продажі оновленого Golf в Європі, випустивши модель Edition 50. Це спеціальне видання присвячене 50-річчю з дня дебюту оригінальної ітерації хетчбека.

Водночас, вона також слугує відволікаючим маневром від підвищених цін на оновлений модельний ряд, які тепер стартують від 27 180 євро, передає Carscoops. Golf Edition 50 базується на топовому оздобленні Style, що містить кілька відмінних рис, які відзначають цю важливу віху. Серед помітних доповнень — значки 50, що прикрашають стійки, емблеми Edition 50 на бокових порогах і кермі, а також такі зовнішні зміни, як 18-дюймові легкосплавні диски Leeds, світлодіодна стрічка на решітці радіатора і тоноване заднє скло. У салоні такі деталі, як педалі з матової нержавіючої сталі та чорну оббивку сидінь.

Стандартна комплектація включає флагманську 12,9-дюймову інформаційно-розважальну систему Discover з навігацією, безключовим доступом, голосовим асистентом IDA з інтеграцією ChatGPT, протиугінною сигналізацією та можливістю вибору профілю водіння. Ті, хто бажає більшого, можуть замовити опціональний пакет Plus, який додає панорамний дах, що зсувається, дисплей на лобовому склі та матричні світлодіодні фари

Окрім спеціального видання, VW оголосив повний модельний ряд серії, який включає Golf початкового рівня, середній Life та флагманський Style. Відвідування німецького конфігуратора показує, що базова модель поставляється з 15-дюймовими сталевими дисками, хоча вона має такі функції, як світлодіодні фари та бездротову систему Apple CarPlay / Android Auto.

VW підтвердив, що в майбутньому з’являться «подальші похідні та системи приводу». Вони, швидше за все, включатимуть вдосконалені плагін-гібриди, які принесуть значне збільшення діапазону нульових викидів, і турбодизель, який зробить останню появу перед тим, як піти у відставку. Також очікується запуск продажів більш потужних модифікацій Golf GTI та майбутнього Golf R, в яких точно зникне механічна коробка передач.

Оновлений VW Golf вже доступний для попереднього замовлення на європейських ринках. У Німеччині ціни стартують від 27 180 євро за хетчбек Golf початкового рівня та від 28 280 євро за варіант Golf Variant. Це свідчить про зростання цін у порівнянні з попередньою моделлю, що пояснюється рівнем інфляції та додатковими функціями.

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Що стосується високотехнологічного VW Golf Edition 50, то його ціна починається від 36 820 євро, він буде доступний лише з більш потужними 1,5-літровими двигунами.

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