«Володар перснів»: LEGO представила свій Барад-дур з Оком та орками з 5471 деталі за $460

Якщо слава темного володаря Саурона з роману «Володар перснів» не дає спокою, LEGO дозволяє зібрати власну вежу Барад-дур зі всіма подробицями лише за $460. Вказані подробиці з конструктора Barad-dûr можна зібрати з 5471 частини. Є навіть Назгул, ангмарський король-чарівник, з власним летючим транспортом — але як бонус.

Неспляче Око теж є у комплекті, і навіть світиться. Також є фігурка самого Саурона, Фродо і Сема, Голлума, орків та інших персонажів.. Набір Lego Barad-dûr надійде у продаж 1 червня для Lego Insiders та 4 червня для всіх. Під час придбання з 1 по 7 червня можна отримати бонусний набір «Fell Beast» — на жаль, Назгул в ньому лише один, а не всі дев’ять, і не повідомлялося, щоб ці фігурки продавалися окремо.

Дизайнери Lego мали багато простору для уяви, щоб зобразити Темну вежу з середини — ані книги, ані фільми Пітера Джексона не розповідають про інтер’єр. Рекламні зображення Lego показують якусь катівню, зброярню, кімнату з Палантиром та їдальню для орків, де для ікластих є їжа та напої.

Якщо вежа здається надто маленькою, щоб втілювати велич темного лорда, можна зробити більшу поєднанням кількох наборів. Набір Barad-dûr може доповнити Lego Rivendell за $500, який компанія випустила минулого року. Фродо є в обох, він навіть укомплектований тим самими Перснем.

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Джерело: ArsTechnica