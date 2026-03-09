Кастинг фільму "Володар перснів: Полювання на Ґолума" розкриває ельфійку Аню Тейлор-Джой та нового актора Араґорна

Аня Тейлор-Джой і Енді Серкіс в ролі Голума. Фото: Depositphotos, New Line Cinema

Майбутній фільм про Ґолума у франшизі “Володар перснів” поверне частину оригінального акторського складу і разом з тим представить кілька новачків. Останні витоки розкривають кастинг Ані Тейлор-Джой та актора, що може зіграти Араґорна замість Вігго Мортенсена.





Згідно з інсайдером кіногалузі Денієлем Ріхтманом, кастинг нового Араґорна тривав протягом кількох місяців і розглядав на роль 30-річного актора. У підсумку фаворитом став британець Лео Вудалл, з яким студія нині веде активні переговори. Актор дебютував у серіалі “Загублене серце” братів Руссо й отримав ширшу популярність після появи в другому сезоні “Білого лотоса”.

Сценаристка Філіппа Боєнс раніше визнала, що Мортенсена довго вмовляли підписати контракт, але сам актор публічно заявляв, що повернеться лише якщо його поява буде виправданою і зрештою відмовився від пропозиції.

“Я розмовляла з Вігго, Енді Серкіс і Пітер Джексон розмовляли з ним. Ми всі розмовляли один з одним, і чесно кажучи, я не можу уявити, щоб хтось інший грав Араґорна, але це буде цілком і повністю залежати від Вігго”, — казала Боєнс.

Можливо, Мортенсену не сподобалася ідея омолодження за допомогою візуальних ефектів. Хоча іншим акторам, у складі Енді Серкіса, Елайджі Вуда й Ієна Маккеллана, це не завадило. Очікується, що Шон Бін та Орландо Блум так само повернуться до франшизи, хоча публічного оголошення поки не було.





Інші новини залучають Аню Тейлор-Джой на одну із головних ролей. Інформації щодо її персонажа немає, але дуже легко припустити, що акторка зіграє одну з ельфійок. Аня має великий творчий доробок за плечима у свої 29 років, але популярність здобула після появи у серіалі “Гамбіт королеви”.

Дія фільму “Володар перснів: Полювання на Ґолума” відбувається в еру “Братства Персня”, незадовго до того, як Фродо залишає Шир і вирушає до Рівенделу. Фільм починається з того, що Ґендальф відправляє Араґорна на пошуки Ґолума, який може надати важливу інформацію про Саурона.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Очікується, що виробництво фільму розпочнеться в травні, а реліз запланований на 2027 рік. За гарного сприйняття, “Полювання на Ґолума” може стати початком нової трилогії.

Джерело: Word of Reel 1, 2