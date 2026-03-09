banner
Новини Кіно 09.03.2026 comment views icon

Кастинг фільму "Володар перснів: Полювання на Ґолума" розкриває ельфійку Аню Тейлор-Джой та нового актора Араґорна

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

Кастинг фільму "Володар перснів: Полювання на Ґолума" розкриває ельфійку Аню Тейлор-Джой та нового актора Араґорна
Аня Тейлор-Джой і Енді Серкіс в ролі Голума. Фото: Depositphotos, New Line Cinema

Майбутній фільм про Ґолума у франшизі “Володар перснів” поверне частину оригінального акторського складу і разом з тим представить кілька новачків. Останні витоки розкривають кастинг Ані Тейлор-Джой та актора, що може зіграти Араґорна замість Вігго Мортенсена.


Згідно з інсайдером кіногалузі Денієлем Ріхтманом, кастинг нового Араґорна тривав протягом кількох місяців і розглядав на роль 30-річного актора. У підсумку фаворитом став британець Лео Вудалл, з яким студія нині веде активні переговори. Актор дебютував у серіалі “Загублене серце” братів Руссо й отримав ширшу популярність після появи в другому сезоні “Білого лотоса”.

Кастинг фільму "Володар перснів: Полювання на Ґолума" розкриває ельфійку Аню Тейлор-Джой та нового актора Араґорна
Лео Вудалл і Вігго Мортенсен в ролі Араґорна. Фото: New Line Cinema і соцмережі

Сценаристка Філіппа Боєнс раніше визнала, що Мортенсена довго вмовляли підписати контракт, але сам актор публічно заявляв, що повернеться лише якщо його поява буде виправданою і зрештою відмовився від пропозиції.

“Я розмовляла з Вігго, Енді Серкіс і Пітер Джексон розмовляли з ним. Ми всі розмовляли один з одним, і чесно кажучи, я не можу уявити, щоб хтось інший грав Араґорна, але це буде цілком і повністю залежати від Вігго”, — казала Боєнс. 

Можливо, Мортенсену не сподобалася ідея омолодження за допомогою візуальних ефектів. Хоча іншим акторам, у складі Енді Серкіса, Елайджі Вуда й Ієна Маккеллана, це не завадило. Очікується, що Шон Бін та Орландо Блум так само повернуться до франшизи, хоча публічного оголошення поки не було.


Офіційно: дві великі зірки "Володаря перснів" повернуться в фільмі "Полювання на Ґолума"
Кадр з трилогії “Володар перснів”. Фото: New Line Cinema

Інші новини залучають Аню Тейлор-Джой на одну із головних ролей. Інформації щодо її персонажа немає, але дуже легко припустити, що акторка зіграє одну з ельфійок. Аня має великий творчий доробок за плечима у свої 29 років, але популярність здобула після появи у серіалі “Гамбіт королеви”.

Дія фільму “Володар перснів: Полювання на Ґолума” відбувається в еру “Братства Персня”, незадовго до того, як Фродо залишає Шир і вирушає до Рівенделу. Фільм починається з того, що Ґендальф відправляє Араґорна на пошуки Ґолума, який може надати важливу інформацію про Саурона.

Очікується, що виробництво фільму розпочнеться в травні, а реліз запланований на 2027 рік. За гарного сприйняття, “Полювання на Ґолума” може стати початком нової трилогії.

Новий “Володар перснів” покаже юність Смеаґола-аутсайдера і поверне Більбо Беґґінса

Спецпроєкти
Apple Watch: як підібрати розмір, характеристики та конфігурацію під образ життя. Поради від Алло
Топові QD-OLED і Mini‑LED монітори MSI для ігор, роботи та кіно у 2026 році

Джерело: Word of Reel 1, 2

Популярні новини

arrow left
arrow right
Посунув "Аватар 3": трилер "Служниця" зібрав ₴60 млн в Україні за три тижні
ШІ у кіно стане більше: Netflix купує кінокомпанію Бена Аффлека InterPositive
Фільм "28 років по тому: Храм кісток" зняли з прокату через відсутність глядачів
Перший погляд на чотири фільми про The Beatles: фото акторів у ролях Леннона, Маккартні, Гаррісона і Старра
"Аватар 3" офіційно став фільмом-мільярдером — четвертим в карʼєрі Джеймса Кемерона
Перший кінопровал року: "Сайлент Гілл. Повернення" оцінили в 6% на Rotten Tomatoes
На Disney+ вийшов серіал "Диво-людина": одразу 8 епізодів та ідеальні відгуки глядачів
Після режисури 29 фільмів Мартін Скорсезе став актором нових "Зоряних війн"
Amazon показала перший кадр серіалу God of War
Касові збори: "Аватар 3" все ще без $2 млрд, а сиквел "28 років по тому" стартував удвічі гірше за перший фільм
Історія триває: Netflix показав трейлер спінофу "Дивних див" з анімованими Гокінсом та Навиворотом
Метро, аномалії та виживання: трейлер фільму "Вихід 8", що екранізує містичну японську гру
Трейлер "Диявол носить Прада 2" побив "рекорд століття" з 222 млн переглядів за добу
Хі-Мен повертається: трейлер фентезі-бойовика "Володарі всесвіту”
Netflix анонсував фільм "Дивні дива: Остання пригода" про залаштунки фінального сезону — дивимось трейлер
Перші відгуки на фільм "Проєкт Аве Марія" із Раяном Гослінгом: "Анти-Інтерстеллар без кліше"
Трейлер "Гострих картузів" розкриває Баррі Кеогана як сина Томаса Шелбі
Новий "Володар перснів" покаже юність Смеаґола-аутсайдера і поверне Більбо Беґґінса
"Бути мертвим — весело": перший трейлер фільму "Мумія" Лі Кроніна
Метт Деймон схуд до "шкільної" ваги для зйомок в "Одіссеї" Нолана
"Дюна 3" лишила "Месників" без IMAX: всі екрани заброньовані на 3 тижні з 18 грудня
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати