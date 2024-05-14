«Володар перснів: Персні влади» — офіційний трейлер 2-го сезону серіалу Amazon

Трейлер другого сезону серіалу «Володар перснів: Персні влади» швидкий та насичений подіями. Його сюжет зосереджений на загрозі від Саурона (у виконанні Чарлі Вікерса), яка постала у Другу епоху Середзем’я. Трейлер відкривається його обличчям та голосом Дуріна IV (Оуейн Артур), який попереджає, що «зло, давнє й могутнє, повернулося».

Потім Ґаладріель (Морфідд Кларк), Елронд (Роберт Арамайо) та інші готуються до бою. Голос за кадром розповідає про хитрі здібності Саурона до маніпулювання — він увесь час був серед героїв. Трейлер розкриває нову форму Саурона — його все ще зображує Вікерс, але цього разу як ельфа з довгим світлим волоссям. Далі йдуть бої та створення нових Перснів. Prime Video випустила офіційний синопсис:

«У другому сезоні Кільця влади Саурон повернувся. Вигнаний Ґаладріель, без армії та союзників, Темний Лорд тепер повинен покладатися на власну хитрість, щоб відновити свою силу та наглядати за створенням Перснів Влади, які дозволять йому зв’язати всі народи Середзем’я своєю зловісною волею. Спираючись на епічний розмах та амбіції першого сезону, новий сезон занурює найулюбленіших та вразливих персонажів у хвилю темряви, що зростає, та кидає кожному виклик знайти своє місце у світі, який стоїть на межі катастрофи. Ельфи та гноми, орки та люди, чарівники та гарфути… у міру того, як дружба випробовується, а королівства починають розпадатися, сили доброї волі борються дедалі хоробріше, щоб утримати те, що для них найважливіше… одне одного».

Prime Video підтвердила, що «Володар перснів: Персні влади» мав величезний успіх на потоковій платформі Amazon. Перший сезон переглянули понад 100 млн людей у ​​всьому світі як один із найкращих оригінальних серіалів. Ще в березні стало відомо про початок роботи над третім сезоном. Шоуранери Патрік Маккей та Джей Ді Пейн підписали нову трирічну угоду з Amazon. Бюджет першого сезону склав приголомшливі $465 млн. Відомо, що усього заплановано п’ять сезонів.

29 серпня другий сезон буде випущений у понад 240 країнах та регіонах. Amazon не оприлюднювала графік виходу серій, але перший сезон розпочався з двох епізодів, і транслювався по одному на тиждень щоп’ятниці.