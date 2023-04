Лише 37% глядачів першого епізоду додивилися «Володар перснів: Персні влади», найдорожчий в історії серіал

Серіал «Володар перснів: Персні влади» коштував Amazon щонайменше $450 млн. Як стало відомо, найдорожчий багатосерійний проєкт в історії додивилися до кінця 37%, суттєво менше половини глядачів.

На думку The Hollywood Reporter, телевізійна компанія Amazon Prime є гігантським та дорогим безладом. Глава Amazon Studios, Дженніфер Салке, швидко укладає великі угоди з гучними іменами, але багато з цих шоу зазнають невдачі, інсайдери повідомляють, що справи у проєктів ще гірші, ніж це може здатися. У той час як студія намагається наздогнати тенденції, Amazon прагне нових «гарантованих хітів». За внутрішніми даними, у компанії вичерпується ресурс для укладання дорогих угод.

Виробництво Amazon виглядає особливо неефективним на тлі таких шоу, як The Last of Us від HBO, перегляди яких зростають з кожним епізодом. Netflix також продовжує домінувати у чартах потокового мовлення. Дані Nielsen за 2022 рік вказують, 10 найкращих шоу були від Netflix. Супергеройський серіал The Boys від Amazon Prime посів лише 11 місце. «Володар перснів: Персні влади» опинився у цьому чарті на 15 позиції.

У Amazon, як і раніше, є кілька серіалів та ігор, які добре зарекомендували себе, але кількість невдач, помножена на супутні витрати, поки не дозволяє наздогнати Valve, Netflix, Disney або HBO.

Джерело: Kotaku