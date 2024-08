Повернення до Середзем’я: Embracer Group активно розробляє нові ігри «Володар перснів»

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія Embracer Group, власниця прав на «Володаря перснів», повідомила про розроблення кількох нових ігор за мотивами всесвіту Толкіна.

«Ми активно тестуємо та створюємо прототипи кількох нових ігрових концепцій, досліджуючи широкий спектр захопливих та автентичних ігрових механік у світі Середзем’я. Ми вважаємо, що глибока та рання взаємодія зі спільнотою є ключовою для створення досвіду, який справді резонує», — написала Embracer Group у фінансовому звіті.

Одним із проєктів, над яким працює Embracer, є нова MMO-гра у всесвіті Середзем’я, що розробляється у співпраці з Amazon Games. Крім того, цього року має вийти гра Tales of the Shire, яка обіцяє затишну атмосферу. Лі Гінчард, керівник відділу «Володаря перснів» в Embracer, раніше висловлював надію на відродження ігор за цією франшизою.

За роки існування франшизи створили чимало культових ігор за мотивами «Володаря перснів». Особливо добре були сприйняті ранні ігри за фільмами, а також новіші Shadow of Mordor та Shadow of War. Для молодшої аудиторії популярними стали Lego Lord of the Rings і Lego The Hobbit.

Проте не всі проєкти були успішними. Гра The Lord of the Rings: Gollum, яку випустили у 2023 році, отримала дуже низькі оцінки критиків. Після цього розробники Daedalic Entertainment скасували наступну заплановану гру за «Володарем перснів» і оголосили про припинення розробки ігор взагалі.

Окрім відеоігор, Embracer співпрацює з Warner Bros. Pictures та New Line Cinema над кількома майбутніми фільмами. Серед них — «Полювання на Ґолума», режисером якого стане Енді Серкіс, відомий за роллю Ґолума в оригінальній трилогії Пітера Джексона.

Джерело: Gamespot

