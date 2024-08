«Володар перснів»: гра The Lord of the Rings Return to Moria вийде на Steam та Xbox зі знижкою та оновленням

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Гра на крафт та виживання The Lord of the Rings: Return to Moria / «Володар перснів повернення в Морію» з’явиться у Steam та Xbox Series X/S 27 серпня за зниженою ціною протягом обмеженого часу.

Розроблена інді-студією Free Range Games і опублікована North Beach Games, The Lord of the Rings: Return to Moria була випущена на ПК в Epic Games Store у жовтні 2023 року, а потім вийшла на PS5 у грудні минулого року.

Випуск гри на Steam та Xbox Series X/S супроводжуватиметься запуском The Golden Update, яке запровадить об’єднану гру між усіма платформами та новий режим «Пісочниця» серед інших функцій.

Режим «Пісочниця» був у бета-версії на EGS і тепер повністю запущений на всіх платформах. Він дозволяє використовувати весь потенціал системи процедурної генерації, коли гра генерується за допомогою широкого діапазону випадкових початкових значень. Кожне проходження має потенціал для суттєвих змін складності, причому макети дуже різноманітні.

У гру також додано нові обладунки та зброю. Усього є 14 нових видів зброї та обладунків, включаючи Капелюх із вовчої шкіри, Гондорський щит, Алебарду Хазада та багато іншого. Ці предмети можна знайти лише в режимі пісочниці, але їх можна перенести до кампанії гравця, якщо гном буде оснащений предметами під час переміщення.

«The Lord of the Rings: Return to Moria розповідає про гномів, які вирушають у нову пригоду, щоб відвоювати свою легендарну домівку, Морію під Імлистими горами», — йдеться в офіційному описі гри. «Немає двох однакових пригод, які розгортаються в процедурно згенерованому королівстві гномів Морії, і кожну експедицію можна пройти як поодинці, так і в режимі онлайн із напарниками. Гравці можуть видобувати копалини, щоб створювати більше спорядження та ресурсів, але будьте обережні, видобуток створює шум, а шум, створений у тихій глибині, пробуджує небезпеки внизу: де стукіт, там і бій. Розкопайте таємниці легендарних гір, видобувайте дорогоцінні метали, вискрібайте, щоб вижити, і бийтеся з невимовними силами, щоб дізнатися таємницю Тіні, яка ховається всередині».

Після виходу гра якийсь час буде коштувати лише $19,99.

Джерела: VGC, Wccftech

