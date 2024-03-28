«Ворон» — український трейлер римейку культового трилеру 1990-х з Біллом Скашґордом

Як і оригінальний фільм з Брендоном Лі, новий «Ворон» адаптує однойменну серію коміксів Джеймса О’Барра.

Головним героєм римейку залишається музикант Ерік Дрейвен (Білл Скашґорд). Разом зі своєю дівчиною Шеллі Вебстер (Фка Твігс/FKA Twigs) він гине від рук жорстоких злодіїв, які контролюють все місто. Але жага до помсти за кохану виявляється сильнішою за смерть, тому Ерік відроджується з мертвих і ступає на шлях відплати. Всюди його супроводжує Ворон — містичний птах, що відносить душі в країну мертвих, але може допомогти у боротьбі за справедливість.

Скашґорд, найбільш відомий за екранізаціями бестселерів Стівена Кінга «Воно» та «Воно 2», а також ролями у «Джон Вік 4», «Дедпул 2», «Варвар» та ін. Головна жіноча роль — у співачки та номінантки на «Ґреммі» FKA Twigs, а провідним антагоністом виступає Денні Хьюстон («Люди Ікс: Росомаха», «Робін Гуд»).

Фільм зрежисував Руперт Сандерс («Білосніжка та Мисливець»), який також виступив співавтором сценарію, присвятивши його Брендону Лі — виконавцю головної ролі у першій екранізації культового коміксу, який трагічно загинув під час знімань.

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