«Вояджер-1» втрачено в глибокому космосі через помилку пам’яті

Космічний апарат NASA «Вояджер-1» втрачено в глибокому космосі. За даними космічного агентства, це сталося через помилку пам’яті, що виникла в бортовій системі Flight Data System (FDS). Зважаючи на всі, за час тривалого перебування в космосі енергозалежна пам’ять вийшла з ладу.

Космічні апарати «Вояджер-1» та «Вояджер-2» були запущені у 1977 році. Таким чином, примітивна за нинішніми мірками пам’ять пропрацювала близько 45 років. На жаль, це може призвести до виведення з експлуатації космічного корабля. Через збій у роботі пам’яті тепер на Землю не передаються наукові чи інженерні дані, включаючи телеметрію, що має вирішальне значення для переміщення і правильного позиціювання космічного корабля.

Команда «Вояджера» в NASA робить все можливе, намагаючись зберегти апарат «Вояджер-1». Але без прямого доступу до телеметрії, яку неможливо отримати через помилку пам’яті, точну причину збою в пам’яті проблематично визначити з Землі.

Навіть якщо поточну помилку пам’яті можна буде виправити, очікується, що обидва зонди «Вояджер» з часом поступово втрачатимуть свою придатність до використання. Це пов’язано з тим, що вони використовують ядерні батареї (радіоізотопні термоелектричні генератори), потужність яких знижується з кожним роком. Тому в процесі втрати потужності прилади на космічному кораблі мають бути відключені, щоб продовжити його роботу.

Нині «Вояджер-1» є найдальшим від Землі рукотворним об’єктом — тобто, по суті, вершиною наших досліджень глибокого космосу.

Джерело: tomshardware