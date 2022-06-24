Цукерберг представив Meta Pay — цифровий гаманець для метавсесвіту

Марк Цукерберг повідомив про перейменування Facebook Pay на Meta Pay. Запускаючи Meta Pay, компанія робить «перший крок» на шляху створення цифрового гаманця для метавсесвіту.

Цукерберг уточнює, що користувачі й надалі зможуть робити покупки, відправляти гроші та робити пожертвування на важливі справи у Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger та скрізь, де раніше використовувалася система Facebook Pay. Але, крім поточних функцій, компанія має намір додати й нові. Meta Pay стане гаманцем для метавсесвіту, який дозволить безпечно керувати своєю особистістю, своїм майном та платежами.

Зазначається, що в майбутньому з’являться різноманітні цифрові предмети, які користувачі, можливо, захочуть створити або купити (цифровий одяг, предмети мистецтва, відео, музика, враження, віртуальні події та ін.).

«Підтвердження права власності буде мати важливе значення, особливо якщо ви хочете взяти деякі з цих предметів із собою в різні сервіси», – пише Цукерберг.

У планах компанії – створити можливість «увійти до будь-якого метавсесвіту, і все, що ви купили, має бути прямо там». Така інтероперабельність забезпечить набагато кращий досвід для людей та більші можливості для творців. Хоча до цього ще далеко, в Meta сподіваються реалізувати таку можливість.