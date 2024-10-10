Новини Україна 10.10.2024 о 11:57 comment views icon

ВРУ ухвалила «історичне» підвищення податків (військовий збір для ФОП, 5% для громадян)… але «загубила» половину тексту

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Вадим Карпусь

Автор новин

ВРУ ухвалила «історичне» підвищення податків (військовий збір для ФОП, 5% для громадян)… але «загубила» половину тексту

Верховна Рада України (ВРУ) в цілому підтримала законопроєкт №11416-д про «історичне» підвищення податків для українців. «За» проголосували 247 народних обранців, урахувавши останні правки щодо військового збору — він зросте до 5% для більшості українців.

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За словами першого заступника керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослава Железняка, під час розгляду законопроєкту в нього внесли деякі зміни. Так, нардепи зробили виняток для військовослужбовців та вирішили залишити для них розмір військового збору на попередньому рівні – 1,5%.

Податкові зміни в законопроєкті №11416-д:

  • збільшення військового збору з 1,5% до 5% (крім військових);
  • впровадження військового збору для ФОП (1% від доходу для ФОП 3 групи, на рівні 10% мінімальної зарплати для ФОП 1, 2 та 4 груп);
  • 50% податок на прибуток для банків у 2024 році;
  • збільшення мінімального податкового зобов’язання для земель;
  • 25% податок на прибуток для фінансових компаній;
  • звільнення кешбеку від оподаткування;
  • щомісячне подання звітності ПДФО;
  • збільшення ренти на видобуток щебеню.

Разом з тим під час розгляду законопроєкту №11416-д в сесійній залі не набрала необхідної кількості голосів правка №988, хоча вона була врахована Комітетом. Ця правка займає 10 аркушів тексту на сторінках формату А4 і становить «половину закону». Тому Ярослав Железняк припускає, що «доведеться переголосовувати закон для банально приведення його до якогось ладу».

«Коротше — я думаю там тепер багато юридичних проблем з текстом», ─ заявив депутат.

Разом з тим варто зазначити, що Головне юридичне управління Верховної Ради визнало деякі норми проєкту закону №11416-д про підвищення податків такими, що не відповідають Конституції України.

Військовий збір та збільшені податки: що чекає українців вже з 1 жовтня (так, приймуть «заднім числом»)?

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