ВРУ ухвалила «історичне» підвищення податків (військовий збір для ФОП, 5% для громадян)… але «загубила» половину тексту

Верховна Рада України (ВРУ) в цілому підтримала законопроєкт №11416-д про «історичне» підвищення податків для українців. «За» проголосували 247 народних обранців, урахувавши останні правки щодо військового збору — він зросте до 5% для більшості українців.
За словами першого заступника керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослава Железняка, під час розгляду законопроєкту в нього внесли деякі зміни. Так, нардепи зробили виняток для військовослужбовців та вирішили залишити для них розмір військового збору на попередньому рівні – 1,5%.
Податкові зміни в законопроєкті №11416-д:
- збільшення військового збору з 1,5% до 5% (крім військових);
- впровадження військового збору для ФОП (1% від доходу для ФОП 3 групи, на рівні 10% мінімальної зарплати для ФОП 1, 2 та 4 груп);
- 50% податок на прибуток для банків у 2024 році;
- збільшення мінімального податкового зобов’язання для земель;
- 25% податок на прибуток для фінансових компаній;
- звільнення кешбеку від оподаткування;
- щомісячне подання звітності ПДФО;
- збільшення ренти на видобуток щебеню.
Разом з тим під час розгляду законопроєкту №11416-д в сесійній залі не набрала необхідної кількості голосів правка №988, хоча вона була врахована Комітетом. Ця правка займає 10 аркушів тексту на сторінках формату А4 і становить «половину закону». Тому Ярослав Железняк припускає, що «доведеться переголосовувати закон для банально приведення його до якогось ладу».
«Коротше — я думаю там тепер багато юридичних проблем з текстом», ─ заявив депутат.
Разом з тим варто зазначити, що Головне юридичне управління Верховної Ради визнало деякі норми проєкту закону №11416-д про підвищення податків такими, що не відповідають Конституції України.
Військовий збір та збільшені податки: що чекає українців вже з 1 жовтня (так, приймуть «заднім числом»)?
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