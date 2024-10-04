Військовий збір та збільшені податки: що чекає українців вже з 1 жовтня (так, приймуть «заднім числом»)?

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув законопроєкт №11416-д про історичне збільшення податків. Більшістю голосів Комітет підтримав документ до другого читання. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Нова версія законопроєкту №11416-д передбачає певні зміни в законодавстві, які призведуть до збільшення податків для громадян та бізнесу. Мова йде про наступні нововведення:
- збільшення військового збору з доходів фізичних осіб з 1,5% до 5%;
- впровадження військового збору для ФОП;
- 50% податок на банки;
- збільшення мінімального податкового зобов’язання для земель;
- 25% податок на прибуток для фінансових компаній;
- звільнення кешбеку від оподаткування;
- перехід на помісячну звітність по ПДФО;
- збільшення ренти на видобуток щебеню.
Більшість цих норм були відомі ще раніше. Проте цього разу варто звернути увагу на терміни збільшення податків. Як заявляє Ярослав Железняк, розгляд законопроєкту у ВРУ відбудеться вже наступного тижня. Підпис президента очікується у другій половину жовтня. Водночас частина норм про збільшення податків набере чинності «заднім числом» ─ вже з 1 жовтня.
Водночас уряд відмовився відтермінувати набрання чинності закону на 1 листопада, а також частково замінити збільшення податків на підвищення ПДВ.
Нагадаємо, це не вперше податкові зміни в Україні запроваджують «заднім числом». Буквально місяць тому Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне з 1 вересня — його впровадили «заднім числом».
Також додамо, днями голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев («Слуга народу») заявив, що найближчим часом на розгляд парламенту винесуть окремий законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Цю норму виключили із законопроєкту №11416-д.
Пільга на міжнародні посилки до 150 євро буде скасована — Гетманцев
Додатково Ярослав Железняк прокоментував збільшення податків для «Дія Сіті». Коротко кажучи, «Дія Сіті» теж очікує загальне підвищення податків «як всім», попри звернення IT-асоціацій. Проте детальний опис ситуації заслуговує окремої цитати :
«Окремо по податкам інформація про підвищення податків для ДіяСіті.
На Комітеті ми почули, що вчора у коаліції була нарада з Президентом де це питання «жваво і емоційно» обговорювалось….в результаті вирішили нічого не змінювати, піднімати податки як всім.
І на скільки я чув від свідків такого обговорення, то «вище політичне керівництво» навіть словами «намалювала дорожню мапу» куди саме мають йти айтішники з такими ідеями….
Ось така сумна історія»
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