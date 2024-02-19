Встигнути за 100 секунд: Windows 10 вдалося встановити менш ніж за 2 хвилини

Зазвичай встановлення операційної системи Windows 10 триває 20-30 хвилин (1200-1800 секунд). За бажання цей процес можна пришвидшити. Ентузіаст та розробник NTDev вирішив перевірити, чи вдасться скоротити час інсталяції у понад 10 разів та вкластися у 100 секунд.

Щоб з’ясувати це, він використовував спеціально оптимізовану та урізану версію Windows 10. Практичний експеримент довів, що встановити ОС з нуля можна менш ніж за 2 хвилини. Щоправда, у 100 секунд вкластися не вдалося. Отже, NTDev провів весь процес автоматизованої інсталяції Windows 10 від запуску до завантаження робочого столу всього за 105 секунд, як свідчить таймер відліку.

Щоб досягти цього результату, NTDev використовував «найшвидше доступне сховище [та] оперативну пам’ять», а також версію Tiny10 (модифікована версія Windows 10 з різноманітними оптимізація ми та видаленими необов’язковими компонентами), яка була піддана «подальшої оптимізації».

Такі рекорди швидкості навряд чи зацікавлять звичайних користувачів. Проте можливість швидко встановити Windows 10 чи 11 (навіть швидше, ніж випити каву) може стати в нагоді розробникам, які доволі часто змушені перевстановлювати ОС в процесі роботи.

Джерело: tomshardware

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