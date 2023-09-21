Новини Софт 21.09.2023 о 12:24

Вийшла перша бета Android 14 QPR1 — що нового для Pixel?

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Юрій Орос

Автор новин

Google випустила доступну для завантаження ОС Android 14 QPR1 Beta 1. Проте встановити її можуть лише власники смартфонів та планшетів Pixel. QPR — це Quarterly Platform Releases, щоквартальний реліз.

Що нового в Android 14 QPR1 Beta 1

На пристроях Pixel з’явиться repair mode (режим відновлення або ремонту). Ймовірно це можливість заблокувати смартфон у певному базовому режимі, перш ніж віддавати його в ремонт. Дані в теорії будуть захищеними, передає Wccftech.

В Android 14 QPR1 Beta 1 змінилися кольорові рішення меню Quick Settings.

Вийшла перша бета Android 14 QPR1 — що нового для Pixel?

Pixel Fold матиме функцію, яка дасть змогу продовжувати користуватися програмами, коли пристрій складено.

Вийшла перша бета Android 14 QPR1 — що нового для Pixel?

Нова QPR1 Beta 1 принесе нові ефекти частинок при зміні шпалер.

Вийшла перша бета Android 14 QPR1 — що нового для Pixel?

Google приділила певну увагу Pixel Launcher, перемикачі налаштувань були змінені. Також з’явилося налаштування «Пропозиції перед пошуком» (Suggestions before searching), а в нижній частині лаунчера з’явився ярлик, за допомогою якого можна перейти до налаштувань. Вийшла перша бета Android 14 QPR1 — що нового для Pixel?

QPR1 Beta 1 додала повнішу інформацію про батарею (спочатку лише в Pixel 8 та 8 Pro). Показує дату виготовлення і кількість циклів. Google також повідомила, що кількість циклів може не дорівнюватиме нулю в пристроях із коробки через перевірки якості.

Дописи
Огляд ноутбука ASUS K53SM, або мої пригоди з ним
Вийшла перша бета Android 14 QPR1 — що нового для Pixel?
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Вячеслав Руденко

автор

Вийшла перша бета Android 14 QPR1 — що нового для Pixel?

У новій версії Android 14 QPR1 Beta 1 Google також додала новий циферблат під назвою Metro.

Вийшла перша бета Android 14 QPR1 — що нового для Pixel?

Наостанок Android 14 QPR1 Beta 1 дає змогу встановлювати співвідношення сторін для певних застосунків. Можна обрати повноекранний, півекранний або 16:9 режими. Функція може бути корисною для користувачів Pixel Fold.

Вийшла перша бета Android 14 QPR1 — що нового для Pixel?

Інші ключові зміни

  • Власники Pixel зможуть використовувати смартфон як веб-камеру для ПК.
  • Схоже Google запропонує функцію Find My, яка даватиме змогу знайти пристрій навіть у вимкненому стані, як iPhone. На відповідну функціональність натякає прихований інтерфейс, який виявився в «беті» Android 14.

Які моделі Pixel підтрмують Android 14 QPR1 Beta 1 та де завантажити

У списку є посилання на викачування відповідних образів. Інструкцію щодо встановлення англійською можна отримати тут. Не забувайте про ризики встановлення передрелізного ПЗ.

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Дописи
Огляд ноутбука ASUS K53SM, або мої пригоди з ним
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Вячеслав Руденко

автор

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Історія моїх (і не тільки моїх) ноутбуків
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VladisLove

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iwinesmoker

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