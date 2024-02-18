Вийшов Android 15 Developer Preview: що нового та які смартфони Samsung зможуть отримати

Перший випуск Android 15 Developer Preview не приніс багато змін, але вони все одно помітні. Перша зміна криється у параметрах розробника, в розділі налаштування — це перемикач відображення співвідношення HDR/SDR.
Ще одна зміна — це введення тактильної реакції під час налаштування яскравості за допомогою швидких налаштувань. Ця невелика зміна допоможе знати на дотик, коли відбувається регулювання яскравості на телефонах. Є й перемикач вібрації клавіатури, який також можна знайти в налаштуваннях Gboard.
Android 15 Developer Preview також пропонує функцію приглушення сповіщень. Вона починає зменшувати гучність сповіщень, коли надходить багато послідовних сповіщень від однієї програми. Тож, якщо щоранку приходить забагато сповіщень, ця функція стане у пригоді.
З першою версією Android 15 Developer Preview все ще є багато відомих проблем — оновлення рекомендується лише розробника, які впевнені у своїх діях.
За даними Wccftech, можливість оновлення до Android 15 Developer Preview отримають не лише смартфони Google Pixel. Сайт перераховує наявні на ринку смартфони Samsung, яки зможуть отримати Android 15 DP:
Серія Galaxy S
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21+
- Galaxy S21
Серія Galaxy Fold та Flip
- Galaxy Fold 5
- Galaxy Flip 5
- Galaxy Fold 4
- Galaxy Flip 4
- Galaxy Fold 3
- Galaxy Flip 3
Серія Galaxy A
- Galaxy A73
- Galaxy A72
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A14 (LTE+5G)
Серія Galaxy Tab
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
Серія Galaxy F
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F15
Серія Galaxy M
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M15
Джерело: Wccftech
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