Вийшов Android 15 Developer Preview: що нового та які смартфони Samsung зможуть отримати

Перший випуск Android 15 Developer Preview не приніс багато змін, але вони все одно помітні. Перша зміна криється у параметрах розробника, в розділі налаштування — це перемикач відображення співвідношення HDR/SDR.

Ще одна зміна — це введення тактильної реакції під час налаштування яскравості за допомогою швидких налаштувань. Ця невелика зміна допоможе знати на дотик, коли відбувається регулювання яскравості на телефонах. Є й перемикач вібрації клавіатури, який також можна знайти в налаштуваннях Gboard.

Android 15 Developer Preview також пропонує функцію приглушення сповіщень. Вона починає зменшувати гучність сповіщень, коли надходить багато послідовних сповіщень від однієї програми. Тож, якщо щоранку приходить забагато сповіщень, ця функція стане у пригоді.

З першою версією Android 15 Developer Preview все ще є багато відомих проблем — оновлення рекомендується лише розробника, які впевнені у своїх діях.

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За даними Wccftech, можливість оновлення до Android 15 Developer Preview отримають не лише смартфони Google Pixel. Сайт перераховує наявні на ринку смартфони Samsung, яки зможуть отримати Android 15 DP:

Серія Galaxy S

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Серія Galaxy Fold та Flip

Galaxy Fold 5

Galaxy Flip 5

Galaxy Fold 4

Galaxy Flip 4

Galaxy Fold 3

Galaxy Flip 3

Серія Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Серія Galaxy Tab

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Серія Galaxy F

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Серія Galaxy M

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

Джерело: Wccftech

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