Вийшов Dolby Vision 2: покращений HDR, згладжування руху та перші телевізори Hisense

Андрій Русанов

Редактор новин

Офіційне зображення з новим лого Dolby Vision 2

Компанія Dolby представила стандарт відео високого динамічного діапазону Dolby Vision 2. Hisense обіцяє перші телевізори з підтримкою технології, а оператор CANAL+ — контент.

Dolby Vision 2 приносить новий механізм обробки зображень та набір інструментів з назвою Content Intelligence (ймовірно, йдеться про ШІ). Режим Precision Black орієнтований на чіткість темних сцен, а Light Sense адаптує зображення до освітлення у приміщенні. наявні окремі опції для спортивних подій та ігор. Dolby також запроваджує двонапрямне тонове відтворення для кращої відповідності контенту можливостям телевізора.

Функція Authentic Motion дозволяє творцям відео налаштовувати зменшення тремтіння кадр за кадром, щоб уникнути ефекту “розмилення”. Стандарт отримав два втілення: Dolby Vision 2 охоплює основні функції для широкого спектра моделей, а Dolby Vision 2 Max включає додаткові елементи керування для телевізорів високого класу.

Hisense підтвердила підтримку Dolby Vision 2 у майбутніх телевізорах RGB-MiniLED на базі процесора MediaTek Pentonic 800 з чипом PQ MiraVision Pro, який є апаратною основою нового стандарту. Назви моделей та дати випуску не повідомляються. CANAL+ планує додати Dolby Vision 2 до всього свого асортименту, зокрема фільмів, серіалів та спортивних трансляцій.

Реліз залишає деякі питання відкритими. Dolby та Hisense не називають конкретних моделей телевізорів, технічні деталі Precision Black, Light Sense та додаткових функцій Max лишаютья нерозкритими. Ціни та доступність обладнання інших виробників теж невідомі, і, по всьому, не йдеться про можливість модернізації наявних моделей телевізорів.

Також цікаво, який вигляд матиме зображення з технологією згладжування руху. Попередні версії такої технології від різних виробників телевізорів, зокрема Samsung, створювали враження більшої частоти кадрів (комусь дуже подобається, для інших цей ефект неприємний). Ймовірно, але точно не відомо, чи буде опція вимкнення режиму.

Джерела: Dolby, VideoCardz

