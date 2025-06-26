Тест екрана Nintendo Switch 2 — відгук 33 мс, розмиття у русі та «несправжній» HDR

Відомі відеоблогери протестували екран Nintendo Switch 2, і він розчарував їх, попри частоту оновлення 120 Гц кращу яскравість.
YouTube-канали Monitors Unboxed та Digital Foundry виявили низьку швидкість відгуку доволі міцного екрана Switch 2 та деякі інші помітні недоліки. Середній час відгуку дисплея за тестами Monitors Unboxed становить 33 мс, що навіть на перший погляд здається завеликим у часи надшвидких дисплеїв.
Тестування проводилося з частотою кадрів 60 FPS, найповільніший відгук який би дозволяв уникати розмиття зображення, мав би становити близько 16,67 мс. При цьому перша Nintendo Switch має на третину швидший середній відгук — 21,3 мс. У тесті Blur Busters можна побачити значну втрату деталей новою консоллю на швидких об’єктах.
Яскравість на Switch 2 виявилася кращою, вимірювання показало близько 400 ніт. Але контрастність не надто вражає — вдалося зафіксувати значення лише 1068:1. Відтворення кольорів також було кращим на новій консолі, з охопленням 97,6% колірного простору DCI-P3. Проте відтворення HDR страждало через відносно низьку яскравість та відсутність керування кольором, через що ігри для Switch 1 здавалися більш насиченими, ніж очікувалося.
Monitors Unboxed висловлює думку, що дисплей Switch 2 повільний через не увімкнений виробником режим overdrive. Також ймовірним є надто низький вольтаж, через заощадження часу автономної роботи та ресурсу батареї. Nintendo Switch 2 може здаватися більш чутливою під час гри, особливо з частотою 120 FPS, але консоль помітно жертвує чіткістю зображення на вищих роздільних здатностях. Канал не виключає розв’язання цих проблем оновленням прошивки.
Тестування Digital Foundry підтвердило результати Monitors Unboxed. Канал також додає, що, що підсвічування Switch 2 виявилося однопанельним, тобто без використання окремих зон затемнення. Це унеможливлює якісне відтворення «справжнього» HDR. Тож навіть якщо екран Nintendo Switch 2 не матиме дірок і не буде заляпаним, йому зрадіють дадлеко не всі.
Джерело: TechPowerUp
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: