Тест екрана Nintendo Switch 2 — відгук 33 мс, розмиття у русі та «несправжній» HDR

Зображення на екрані Nintendo Switch 2 / Monitors Unboxed

Відомі відеоблогери протестували екран Nintendo Switch 2, і він розчарував їх, попри частоту оновлення 120 Гц кращу яскравість.

YouTube-канали Monitors Unboxed та Digital Foundry виявили низьку швидкість відгуку доволі міцного екрана Switch 2 та деякі інші помітні недоліки. Середній час відгуку дисплея за тестами Monitors Unboxed становить 33 мс, що навіть на перший погляд здається завеликим у часи надшвидких дисплеїв.

Тестування проводилося з частотою кадрів 60 FPS, найповільніший відгук який би дозволяв уникати розмиття зображення, мав би становити близько 16,67 мс. При цьому перша Nintendo Switch має на третину швидший середній відгук — 21,3 мс. У тесті Blur Busters можна побачити значну втрату деталей новою консоллю на швидких об’єктах.

Яскравість на Switch 2 виявилася кращою, вимірювання показало близько 400 ніт. Але контрастність не надто вражає — вдалося зафіксувати значення лише 1068:1. Відтворення кольорів також було кращим на новій консолі, з охопленням 97,6% колірного простору DCI-P3. Проте відтворення HDR страждало через відносно низьку яскравість та відсутність керування кольором, через що ігри для Switch 1 здавалися більш насиченими, ніж очікувалося.

Monitors Unboxed висловлює думку, що дисплей Switch 2 повільний через не увімкнений виробником режим overdrive. Також ймовірним є надто низький вольтаж, через заощадження часу автономної роботи та ресурсу батареї. Nintendo Switch 2 може здаватися більш чутливою під час гри, особливо з частотою 120 FPS, але консоль помітно жертвує чіткістю зображення на вищих роздільних здатностях. Канал не виключає розв’язання цих проблем оновленням прошивки.

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Тестування Digital Foundry підтвердило результати Monitors Unboxed. Канал також додає, що, що підсвічування Switch 2 виявилося однопанельним, тобто без використання окремих зон затемнення. Це унеможливлює якісне відтворення «справжнього» HDR. Тож навіть якщо екран Nintendo Switch 2 не матиме дірок і не буде заляпаним, йому зрадіють дадлеко не всі.

Джерело: TechPowerUp