Вийшов The Witcher 3 REDkit — редактор модів для гри, також CD Projekt RED додали підтримку Steam Workshop

CD Projekt RED випустила свіже оновлення для оригінальної The Witcher 3: Wild Hunt та версії Next-Gen. Головне нововведення — The Witcher 3 REDkit, редактор модів для гри, але є й інші зміни.

За словами розробників, патч вносить низку змін для покращення досвіду модифікації у The Witcher 3. Крім REDkit, з’явилася й підтримка Steam Workshop та великих модифікацій, схожих на DLC.

