Вийшов The Witcher 3 REDkit — редактор модів для гри, також CD Projekt RED додали підтримку Steam Workshop

CD Projekt RED випустила свіже оновлення для оригінальної The Witcher 3: Wild Hunt та версії Next-Gen. Головне нововведення — The Witcher 3 REDkit, редактор модів для гри, але є й інші зміни.

За словами розробників, патч вносить низку змін для покращення досвіду модифікації у The Witcher 3. Крім REDkit, з’явилася й підтримка Steam Workshop та великих модифікацій, схожих на DLC.

The Witcher 3 #REDkit is now available for free for all owners of the game on PC! As a player, you’ll soon be able to enrich your time in The Witcher 3: Wild Hunt with a wealth of new content created by the community! As a modder you’re about to get your hands on the same set… pic.twitter.com/LQT6Ee4uCV — The Witcher (@witchergame) May 21, 2024

«Як гравець, ви незабаром зможете збагатити свій час у The Witcher 3: Wild Hunt великою кількістю нового вмісту, створеного спільнотою! Як моддер ви отримаєте в руки той самий набір інструментів, який розробники RED використовували для створення The Witcher 3: Wild Hunt майже десять років тому — оновлений і адаптований до потреб моддерів!»

Розширений редактор модів REDkit заснований на рушії гри. Інструменти модифікації базуються на тому ж наборі інструментів, які використовувалися розробниками для створення ігрового контенту. REDkit надає майже безмежну свободу модифікації. Підтримується як оригінальна гра, так і останній варіант з оновленням графіки.

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Моддери ПК зможуть створювати нові ресурси, сценарії, квести, анімацію тощо. Таким чином з’являється можливість створення великих історій, нових локацій, лінійок квестів — того, чого не було у грі раніше.

The Witcher 3 вийшла 9 років тому і досі є улюбленою грою багатьох, навіть без некстген-оновлення. Однак гра має багато застарілих моментів, зокрема анімації. редактор модів дозволить змінити їх і не тільки.

Джерело: DSOG