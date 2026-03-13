Новини Кіно 13.03.2026

Трейлер науково-фантастичної драми "День істини": Стівен Спілберг розкриває секрети інопланетян

Катерина Левицька

Кадр з фільму "День істини"

Universal представила перший повний трейлер фільму “День істини” / Disclosure Day — нового науково-фантастичного проєкту Стівена Спілберга, знятого за сценарієм Девіда Кеппа з “Парку Юрського періоду”. 


Серед трьох анонсів, випущених на цей час, останній нарешті розкриває хоч якусь інформацію про фільм. Дивних моментів так само багато, як і натяків на інопланетян. При цьому персонаж Коліна Ферта, схоже, рішуче налаштований зберегти цю таємницю, використовуючи передові технології, підключені до його розуму. Його дії свідчать про те, що він боїться, що розкриття істини може порушити світовий порядок.

Емілі Блант так само моторошно цокає, читаючи прогноз погоди, а от герой Джоша О’Коннора, який виступає центральною фігурою у розслідуванні, стверджує, що може зрозуміти її дивні звуки. Серед решти кадрів нам показують дитячі спогади, напружені втечі та зрештою щось схоже на космічний корабель, що проривається крізь хмари.


З моменту випуску “Війни світів” 2008 року Спілберг здебільшого уникав наукової фантастики. Єдиним за 17 років винятком став “Першому гравцю приготуватися”, тоді як зосередився режисер на престижних драмах, зокрема “Лінкольні”, “Мості шпигунів”, “Бойовому коні”, “Секретному досьє” та “Фабельманах”. Водночас ідею нового фільму про НЛО він виношував довгий час.

“Мене завжди захоплювали речі, які неможливо пояснити. Я зняв багато фільмів про них: від акул до тарілок. Коли був ще зовсім маленьким, то пам’ятаю, як у мене розвинулася справжня цікавість до нічного неба та того, що там відбувається”, — говорив режисер. “Запитання людей про те, що відбувається не лише в нашому небі, але й у наших світах, у наших реаліях, досягли критичного моменту. І якщо хтось знає, що ми не самотні, чому про це не сказали?”.

У колах уфологів “Disclosure Day” є поширеним терміном для позначення ідеї того, що уряд США колись підтвердить існування позаземних істот і розкриє всю секретну інформацію про інопланетян, яка нібито приховувалася від громадськості. В кінотеатрах “День істини” вийде 12 червня.

Джерело: Games Radar, World of Reel

