Вийшов український трейлер фільму жахів «Омен: Початок»

Кінокомпанії 20th Century Studios та Phantom Four Films створили фільм жахів «Омен: Початок». Він розповідає про молоду американку, яку відправляють до Риму. Там вона повинна почати життя, присвячене служінню церкві.

Прибувши до Риму, героїня зіштовхується з пітьмою, що випробовує її віру та приховує жахливу змову, мета якої – народження вселенського зла. Тому вона спробує викрити цю злочинну змову, яка має призвести до появи на світ Антихриста.

Фільм «Омен: Початок» стане шостим представником франшизи. Він є приквелом до найпершого фільму, що вийшов на екрани у 1976 році. Режисером картини стала Аркаша Стівенсон (серіал «Легіон»). У основу сюжету лягло оповідання Бена Джейкобі. Головні ролі виконали Нелл Тайґер Фрі (серіал «Гра Престолів»), Тавфік Баргом («Ритм-секція»), Білл Наї («Реальне кохання», «Пірати Карибського моря»), Соня Браґа, Ральф Айнесон, Чарльз Денс та інші.

Фільм «Омен: Початок» вийде в український прокат 4 квітня 2024 року.

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