«Хижий ліс» / Never Let Go — український трейлер горору з Геллі Беррі

Компанія «Кіноманія» повідомила про скорий вихід в прокат нового фільму в жанрі горор під назвою «Хижий ліс» / Never Let Go.

Картина розповідає про мати-одиначку, яка разом із своїми дітьми посилилася у глушині. Вона навчає їх суворим правилам виживання для власного захисту. Головне з них – це завжди залишатися в полі зору одне одного та завжди тримати зв’язок із домом за допомогою мотузки. Щойно вони переступають поріг рідної домівки, на кожного з них починається полювання: невідомі, страхітливі істоти підстерігають їх у тіні. Коли один із синів зникає в лісі, сім’я змушена вийти за межі свого дому. Коли один із хлопців починає сумніватися в існуванні зла, зв’язок розривається, що призводить до жахливої боротьби за виживання.

Горор «Хижий ліс» зняв режисер Александр Ажа («Висока напруга», «Пагорби мають очі»). Фільм знятий за сценарієм Кевіна Кафліна та Раяна Ґрассбі. Головні ролі виконали актори Геллі Беррі («Люди Ікс», «Джон Уік 3»), Крістін Парк (серіал «На поверхні»), Стефані Лавін (серіал «Таємниче королівство Бенедикта») та інші.

Фільм «Хижий ліс» вийде в прокат в кінотеатрах України з 26 вересня 2024 року.