Вирішив підзаробити. Інвестори Dogecoin звинуватили Ілона Маска в інсайдерській торгівлі – лише після зміни логотипа Twitter він заробив $124 млн

Ініціатива з тимчасовою зміною логотипа в Twitter, схоже, була не черговим жартом від Ілона Маска, а способом трохи підзаробити.

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Інвестори Dogecoin у колективному позові тепер звинувачують Ілона Маска в інсайдерській торгівлі. У квітні, коли мільярдер тимчасово замінив синю пташку в Twitter на маскота мемної криптовалюти шіба-іну — вартість Dogecoin злетіла на 30%, а сам Маск в цей час продав монети на суму $124 млн.

Нові звинувачення — це поправки, внесені інвесторами до поданого раніше документа, в якому йдеться про те, що Маск маніпулював ціною криптовалюти. Мовляв, мільярдер використовував свій акаунт в Twitter з мільйонами підписників, появу у «Saturday Night Live‎» на NBC та інші «рекламні трюки» (наприклад, на момент придбання Twitter мемна цифрова монета зросла на 100%), щоб вигідно торгувати через кілька гаманців Dogecoin, якими керує він або Tesla.

«Навмисне залучення уваги людей до монети, маніпулювання ринком і інсайдерська торгівля дозволили Маску обманювати інвесторів», — йдеться в заяві.

Раніше юристи Маска намагалися відхилити позов на $238 млрд, зазначаючи у заяві, що «смішні фотографії» та «твіти зі словами підтримки» — це не шахрайство.

Можливо $124 млн — не така велика сума для найбагатшої людини світу (статки Маска нині сягають $195 млрд), однак з огляду на борги Twitter та втрату основних рекламодавців, бізнесмен шукає нові способи заробітку. До речі, нині соцмережа коштує втричі менше, ніж на момент, коли її купував Маск за $44 млрд.